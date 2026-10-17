Волгоградцы поддержали пожизненный запрет вейпов для молодёжи





Компания SuperJob опубликовала результаты исследования среди жителей Волгоградской области, посвящённого борьбе с электронными сигаретами. По информации экспертов, более двух третей опрошенных волгоградцев выступают за бессрочный запрет такого рода устройств для молодёжи.

- За пожизненный запрет продажи вейпов лицам, родившимся после 31 декабря 2008 года, выступают 72% жителей региона. Против этого выступают 12%, ещё 16% затруднились с ответом, - уточнили в пресс-службе компании.

Чаще инициативу поддерживают женщины, в целом к запрету в большей степени тяготеют респонденты в возрасте 35-44 лет.

Отметим, своё мнение участники опроса обосновывают опасностью устройств для здоровья. Исследование проводилось в период с 9 по 15 октября.

Фото из архива ИА «Высота 102»