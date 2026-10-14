



За минувшую неделю подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области совершили 251 выезд на охраняемые объекты по сигналу «Тревога» и пресекли 96 административных правонарушений.

В Волжском в одном из заведений общественного питания задержан 33-летний мужчина. Он нарушал общественный порядок и конфликтовал с посетителями. При проверке выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа.

В Советском районе Волгограда в гипермаркете спортивных товаров задержали 54-летнего мужчину, похитившего мужские кроссовки стоимостью около 10 тысяч рублей.

В Красноармейском районе сотрудники группы задержания пресекли противоправные действия 46-летнего мужчины, который мешал работе персонала медицинского учреждения и пытался спровоцировать конфликт.

Ещё один сигнал «Тревога» поступил из магазина крупной торговой сети в Урюпинске. Там 42-летний гражданин устроил скандал, допускал нецензурные высказывания и игнорировал требования прекратить противоправное поведение.

Все задержанные доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.