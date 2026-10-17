Полтонны тыкв унесли домой гости ЦПКиО в Волгограде





17 октября в Волгограде на площадке ЦПКиО прошёл осенний праздник «Тыквомания». Гости парка смогли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и соревнованиях, унеся домой в общей сложности полтонны тыкв в качестве призовых.

















- Тыквы стали не только декором, но и частью программы: гости участвовали в тыквенном боулинге, спортивных соревнованиях, состязались в приседаниях и челночном беге. Все победители конкурсов в качестве приза получили главную героиню праздника — тыкву, - сообщили в пресс-службе парка.





Кроме того, на главной сцене ЦПКиО подвели итоги фотоконкурса, а неподалёку все желающие смогли научиться составлять цветочные композиции, в том числе и с использованием декоративных элементов из бахчевых.









Кульминацией праздника стал показ мод. Опытные модели продефилировали в осенней одежде, пошитой волгоградским дизайнером.

Фото: ЦПКиО