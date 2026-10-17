



В Волгоградской области региональный комитет безопасности населения подвёл итоги борьбы за жизни волгоградцев. По информации властей, за девять месяцев 2026 года количество происшествий на водоёмах сократилось сразу на 15%.

Такой результат эксперты связывают с наращиванием проверок и профилактической работы. Специалистами проведено 85 мероприятий, вынесено более 70 предупреждений. Инструктажи по соблюдению правил безопасности прошли 42 тыс. жителей региона, в том числе и школьники.

Отметим, в состав областной аварийно-спасательной службы входят 18 поисково-спасательных подразделений, более 200 человек, порядка ста единиц спецтехники.

Фото из архива ИА «Высота 102»