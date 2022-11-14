Борьба с коррупцией

«А осталось ли что-нибудь?»: в арбитраже Санкт-Петербурга перенесли отчет об имуществе проворовавшегося в Волгограде «Гринлайта»

Борьба с коррупцией 14.11.2022 17:49
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14.11.2022 17:49


Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес на несколько месяцев дату рассмотрения отчета конкурсного управляющего об имуществе ООО «Гринлайт» в рамках процедуры банкротства, которое сейчас проходит компания, засветившаяся в уголовном скандале в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение арбитража, конкурсный управляющий Серик Дюсалиев выступит с отчетом аж 25 февраля 2023 года, где должен сообщить суда информацию о движимом и недвижимом имуществе, которое состоит на балансе «Гринлайта», а также о денежных средствах фирмы на банковских счетах.

Между тем, дело о банкротстве «Гринлайта» тянется уже с апреля 2021 года. В процесс вступает все больше кредиторов – организаций и учреждений, которые имеют финансовые претензии к банкроту. 

В числе кредиторов различной очереди числятся, в частности, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства Волгоградской области», МИНФС №16 по Санкт-Петербургу, ООО «Фабер-Строй», ООО «Юрфинь», банк «Северный морской путь», «Банк Санкт-Петербурга», ИП Ландин, ООО «Лифт-Эксперт», АО «Солид Банк», Банк жилищного финансирования, ООО «Горэнергосбыт» и т.д. Так, только по налогам «Гринлайт» задолжал 222 миллиона рублей, а общая сумма задолженности приблизилась к 600 миллионам рублей. 

Процесс затормозился в том числе и в связи со сменой конкурсного управляющего. Так, изначально конкурсным производством занимался Алексей Каменский, однако затем суд удовлетворил требования некоторых кредиторов и на эту должность был назначен Серик Дюсалиев. 

Между тем, пока суд занимается банкротством «Гринлайта», почти все причастные к махинациям со средствами нацпроекта «Экология» коммерсанты и чиновники получили различные сроки за разворовывание федеральных денег на ликвидации свалок и расчистке ериков.  В настоящее время приговор суда еще не выслушал Михаил Калонкин, технический директор «Гринлайта». 

Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты были внесены фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсов осужден на 3,5 года, Сазонов - на 3 года колонии общего режима. 

По версии следствия, в августе 2018 года подведомственное облкомприроды казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства» заключила госконтракт с ООО «Гринлайт». Фирма обязалась  ликвидировать отходы со свалок за сумму в 269 миллионов рублей и  восстановить затем более 62 гектаров земель. Вместе с тем ООО «Гринлайт» уклонилось от надлежащего исполнения условий государственного контракта. Часть отходов фактически не вывозилась и была закопана на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, после чего засыпана чистым грунтом. Таким образом, считает следствие, сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ,  превысила 121 млн рублей.

Любопытно, что в свое время компания «Гринлайт» получала многомиллиардные контракты по результатам конкурсов, в которых проходила единственным участником.  

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»


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