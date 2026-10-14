Полицейские задержали 48-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Поводом для проверки стало сообщение о выстрелах в одной из квартир на улице Менжинского в Тракторозаводском районе. Прибывшие на место оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину и изъяли у него оружие и патроны.

Согласно заключению экспертов-криминалистов, изъятое является обрезом охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ-БМ 16-го калибра с укороченными стволами. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области