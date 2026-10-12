Главное

В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр и два сухогруза с военными грузами
Сегодня днём Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны...
Федеральные новости
 Мужчина заживо сгорел под Саратовом по вине обезумевшего ревнивца
В пригороде Саратова в ночь на 11 октября произошло жестокое преступление, причиной которого стала ревность. Как сообщает ИА «СарИнформ», в ночь на 11 октября у частного пруда возле поселка...
Общество

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Общество 12.10.2026 18:07
0
12.10.2026 18:07


В Волгограде Информационное агентство «Высота 102» отметило 20 лет со дня основания. 11 октября 2000 года на сайте «Высоты 102» вышли первые новости, читателями которых стали жители Волгоградской области. Сегодня же информагентство знают и за пределами региона – ежедневно новости, которые выпускает редакция, читают жители Поволжья и Юга России, аудитория федеральных информагентств – партнеров «Высоты 102». При этом коллектив агентства бережно хранит принципы, которые закладывались его основателями, – работать оперативно, честно, уважать своих читателей.

Поздравить со знаковым событием коллектив редакции 9 октября собрались руководители и представители силовых ведомств, общественных организаций, коллеги ИА «Высота 102» по медиацеху, коммерческие партнеры.

С приветственным словом к собравшимся обратилась главный редактор ИА «Высота 102» Евгения Соколова.


Сотни тысяч читателей ежемесячно, материалы, которые становятся поводом для решений, репутация, которую мы бережем, – все это «Высота 102» на пороге третьего десятилетия в своей истории. И это заслуга многих. В первую очередь, конечно, это результат труда мощных профессионалов, которые работали в разные годы и работают на «Высоте 102» сегодня. Это результат поддержки наших партнеров, благодаря которым мы крепко стоим на ногах. Это результат конструктивного диалога с органами власти и ведомствами, благодаря которому мы имеем возможность рассказывать о событиях честно и оперативно, – отметила в ходе своего выступления главред информагентства.

Она также подчеркнула, что главная ценность для информагентства во все времена – это читательская аудитория:

– Около семидесяти процентов посетителей нашего сайта – это наши постоянные читатели. Некоторых из них мы уже знаем в лицо и по именам. И хотелось бы, пользуясь случаем, сказать им спасибо за доверие. Мы стараемся их не подводить, в ежедневном режиме публикуя только достоверную информацию.


Праздник прошел в теплой, почти семейной атмосфере – за двадцать лет у «Высоты 102» сложился широкий круг друзей и партнеров, многие из которых пришли лично поздравить коллектив. Среди гостей были те, кто стоял у истоков издания, и те, кто присоединился к команде чуть позже.

Правдивость, честность, объективность, точность – это принципы еще советской журналистики, которых всегда придерживалась «Высота 102». И которым абсолютно точно следовал основатель этого уникального издания – Сергей Петрович Трофимов. Он создал уникальный коллектив, в котором всегда царили любовь, поддержка друг друга, взаимопонимание, уважение, – поделилась журналист Татьяна Стародымова.


Официальная часть вечера включала вручение почетных грамот и благодарственных писем. Отмечены были те, чья ежедневная работа стоит за каждой публикацией: корреспонденты, редакторы, фотографы. 



Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передал коллективу поздравления от главы региона:

– Четкая, понятная информация, проверенная. Вы не спешите за сенсацией, отрабатываете, проверяете и выдаете правдивую информацию, – сказал Геннадий Шевцов, подчеркнув, что за новостями ИА «Высота 102» внимательно следят жители всех районов региона – от Новониколаевского до Котельниковского. 


Заместитель председателя Волгоградской городской думы Геннадий Кузнецов пожелал коллективу дальнейшего развития:

– Хотелось бы пожелать ребятам и дальше развиваться. Они взяли название «Высота 102», которое напрямую нас отсылает к нашей великой Родине-матери, Мамаеву кургану. Хотелось бы пожелать им побед на журналистском поприще, поскольку кто владеет информацией, тот владеет миром.


Свои поздравления адресовал ИА «Высота 102» прокурор Волгоградской области Денис Костенко. По словам Дениса Алексеевича, работа журналистов информагентства, освещающих громкие события, сродни работе сотрудников правоохранительных органов.

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко зачитал собравшимся поздравления от лица заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника Александра Кравченко.

– Поздравляю весь коллектив с 20-летним юбилеем информационного агентства «Высота 102». 13 лет мне посчастливилось служить на Сталинградской земле, и все это время ГУ МВД России по Волгоградской области конструктивно взаимодействовало с «Высотой». Всегда с уважением и теплотой вспоминаю Сергея Петровича, человека действительно с большой буквы, профессионала высочайшего класса. Именно он собрал талантливых журналистов и умело ими руководил. К сожалению, Сергей Петрович ушел из жизни, однако очень приятно, что его дело, его уроки продолжают молодые сотрудники «Высоты». Искренне желаю вам всегда оставаться беспристрастными и, конечно, творческих успехов! – говорится в телеграмме, адресованной Александром Кравченко ИА «Высота 102». 


Как отметил Павел Гищенко, ИА «Высота 102» читают и доверяют жители не только Волгоградской области, Юга России и Поволжья, но и в новых регионах России. По словам начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, на стиль работы журналистов волгоградского информагентства равняются коллеги из ДНР, где, напомним, Павел Иванович с 2023 года служил на посту Министра внутренних дел. Подарком, который ГУ МВД России по Волгоградской области презентовало редакции «Высоты 102», стала картина с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!» и Храма Всех Святых на Мамаевом кургане. 


Поздравления редакции по случаю 20-летия со дня образования адресовал начальник главного управления МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор внутренней службы Иван Павленко. Иван Юрьевич поблагодарил коллектив информагентства за многолетнее конструктивное взаимодействие с Управлением и отметил грамотами сотрудников «Высоты 102».    


Благодарность Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области коллективу ИА «Высота 102» вручил полковник полиции Сергей Киляков


Начальник Волгоградской академии МВД России полковник полиции Виорел Флоча пожелал сотрудникам информагентства стабильного развития, новых интересных проектов и новых интересных проектов. 


Заместитель председателя волгоградской областной организации «Динамо» полковник Сергей Макаров подчеркнул, что благодаря профессиональному вкладу «Высоты 102» в освещение  достижений волгоградских динамовцев о волгоградских спортсменах знают и Волгоградская область и иные регионы.

– Каждая ваша статья – это мощный импульс поддержки, – отметил Сергей Вячеславович. 


Свои поздравления в адрес информагентства направил также врио главы Волгограда Шафран Тепшинов.

– В эпоху, когда скорость новостей нередко идет в ущерб смыслу, особенно ценно, что вы тщательно разбираете тему и не гонитесь за мгновенным откликом, – подчеркнул руководитель администрации Волгограда. – Пусть и дальше «Высота 102» остается остается площадкой, где ценят правду, умеют слышать общество и говорят о важном. 

Поздравили журналистов руководители УФСБ России по Волгоградской области, председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области Александр Носов, ЦУР Волгоградской области.

Коллеги по журналистскому цеху говорили о том, что «Высота 102» все эти годы держит высокую планку. Председатель регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин отметил, что издание прошло разные этапы, но неизменно оставалось интересным читателю. Директор МАУ «Информационное агентство Волгограда», председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев пожелал редакции не сбавлять обороты:

– Пожелать хочется новых интересных тем, новых героев, новых событий. И, к счастью, наша землями полна ими. Поэтому «Высота 102» – летите выше. Горите ярче. Пишите каждый день о том, как расцветает наша Земля. С юбилеем вас! – обратился к коллективу агентства Евгений Князев.


Особым моментом в ходе торжественного мероприятия стало вручение премии «Твоя Высота» им. Сергея Петровича Трофимова сотрудникам редакции за многолетний труд. Статуэтки главный редактор информагентства вручила ответственному редактору Наталье Денисовой, заместителю главного редактора Ирине Ильичевой, менеджеру по работе с ключевыми партнерами Татьяне Ягодиной и оператору Алексею Костякову. Каждый из них работает в информагентстве от 12 до 17 лет. 


Завершился вечер музыкальными номерами и неформальным общением.

Двадцать лет для информагентства – серьезный рубеж, но коллектив «Высоты 102» смотрит в будущее с оптимизмом: впереди новые проекты, новые темы и новые поводы для встреч с читателями.


















Фото: Геннадий Гуляев, Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.10.2026 19:21
Общество 12.10.2026 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 18:45
Общество 12.10.2026 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 18:07
Общество 12.10.2026 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 17:01
Общество 12.10.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 16:10
Общество 12.10.2026 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 15:35
Общество 12.10.2026 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 15:17
Общество 12.10.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 15:04
Общество 12.10.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 14:35
Общество 12.10.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 13:38
Общество 12.10.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 12:25 Реклама
Общество 12.10.2026 12:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2026 12:08
Общество 12.10.2026 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 11:34
Общество 12.10.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 10:46
Общество 12.10.2026 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2026 10:46
Общество 12.10.2026 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
В Волгограде 13 октября отключат свет в трех районах: список адресовСмотреть фотографии
18:45
В Волгоградской области оборот общепита увеличился до 42,6 млрд рублейСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортажСмотреть фотографии
17:37
Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр и два сухогруза с военными грузамиСмотреть фотографии
17:01
На юге Волгограда задержан подозреваемый в избиении знакомого бейсбольной битойСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде силовики отработали действия при побеге, покушении и нападении на зданиеСмотреть фотографии
15:35
Владимир Путин назначил Вадима Ситникова зампредом Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
15:17
«Гонка героев» под Волгоградом собрала 800 участниковСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде спасатели тушат ещё одну заброшку на ул. ПалассовскаяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Под Волгоградом стартовал финал казачьих игр «Казачий сполох» и спартакиадыСмотреть фотографии
14:00
Мобильные офисы ФНС откроют в Суровикино, Котово, Чернышковском и Краснослободске: графикСмотреть фотографии
13:38
В Волгоградской области два класса перевели на дистант из-за сезонной инфекцииСмотреть фотографии
13:11
Мужчина заживо сгорел под Саратовом по вине обезумевшего ревнивцаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде экологи бьют тревогу из-за объёма «серых» медицинских отходовСмотреть фотографии
12:25
Проверено золотом: волгоградское АО «СП «Заря» - снова лучшее на «Золотой осени»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области продолжат сокращать расходы на управлениеСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде обезвредят 250-килограммовую бомбу у насосной станцииСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде стартует отопительный сезон: тепло в дома подадут до 16 октябряСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде 19-летний водитель устроил столкновение с тремя автомобилямиСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде приложение «Яндекс. Такси» возобновило работуСмотреть фотографии
10:10
В 2027 году на ЕГЭ по истории и профильной математике увеличится число заданийСмотреть фотографии
09:55
Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для ВСУСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде два внедорожника в лобовую столкнулись на Нулевой продольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгограде завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупеСмотреть фотографии
09:40
Волгоградца задержали за финансирование и публичное оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:20
В Ростове не выявили опасного загрязнения воздуха после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Задержки моcковских авиарейсов продолжаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:48
Жители двух районов Волгограда временно останутся без водоснабженияСмотреть фотографии
08:32
151 БПЛА уничтожен в РФ: Волгоградской области в сводке нетСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцам напомнили о способе контроля за оплатой расходов на ЖКУСмотреть фотографии
 