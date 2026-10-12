



В Волгограде Информационное агентство «Высота 102» отметило 20 лет со дня основания. 11 октября 2000 года на сайте «Высоты 102» вышли первые новости, читателями которых стали жители Волгоградской области. Сегодня же информагентство знают и за пределами региона – ежедневно новости, которые выпускает редакция, читают жители Поволжья и Юга России, аудитория федеральных информагентств – партнеров «Высоты 102». При этом коллектив агентства бережно хранит принципы, которые закладывались его основателями, – работать оперативно, честно, уважать своих читателей.

Поздравить со знаковым событием коллектив редакции 9 октября собрались руководители и представители силовых ведомств, общественных организаций, коллеги ИА «Высота 102» по медиацеху, коммерческие партнеры.

С приветственным словом к собравшимся обратилась главный редактор ИА «Высота 102» Евгения Соколова.





– Сотни тысяч читателей ежемесячно, материалы, которые становятся поводом для решений, репутация, которую мы бережем, – все это «Высота 102» на пороге третьего десятилетия в своей истории. И это заслуга многих. В первую очередь, конечно, это результат труда мощных профессионалов, которые работали в разные годы и работают на «Высоте 102» сегодня. Это результат поддержки наших партнеров, благодаря которым мы крепко стоим на ногах. Это результат конструктивного диалога с органами власти и ведомствами, благодаря которому мы имеем возможность рассказывать о событиях честно и оперативно, – отметила в ходе своего выступления главред информагентства.

Она также подчеркнула, что главная ценность для информагентства во все времена – это читательская аудитория:

– Около семидесяти процентов посетителей нашего сайта – это наши постоянные читатели. Некоторых из них мы уже знаем в лицо и по именам. И хотелось бы, пользуясь случаем, сказать им спасибо за доверие. Мы стараемся их не подводить, в ежедневном режиме публикуя только достоверную информацию.





Праздник прошел в теплой, почти семейной атмосфере – за двадцать лет у «Высоты 102» сложился широкий круг друзей и партнеров, многие из которых пришли лично поздравить коллектив. Среди гостей были те, кто стоял у истоков издания, и те, кто присоединился к команде чуть позже.

– Правдивость, честность, объективность, точность – это принципы еще советской журналистики, которых всегда придерживалась «Высота 102». И которым абсолютно точно следовал основатель этого уникального издания – Сергей Петрович Трофимов. Он создал уникальный коллектив, в котором всегда царили любовь, поддержка друг друга, взаимопонимание, уважение, – поделилась журналист Татьяна Стародымова.





Официальная часть вечера включала вручение почетных грамот и благодарственных писем. Отмечены были те, чья ежедневная работа стоит за каждой публикацией: корреспонденты, редакторы, фотографы.









Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передал коллективу поздравления от главы региона:

– Четкая, понятная информация, проверенная. Вы не спешите за сенсацией, отрабатываете, проверяете и выдаете правдивую информацию, – сказал Геннадий Шевцов, подчеркнув, что за новостями ИА «Высота 102» внимательно следят жители всех районов региона – от Новониколаевского до Котельниковского.





Заместитель председателя Волгоградской городской думы Геннадий Кузнецов пожелал коллективу дальнейшего развития:

– Хотелось бы пожелать ребятам и дальше развиваться. Они взяли название «Высота 102», которое напрямую нас отсылает к нашей великой Родине-матери, Мамаеву кургану. Хотелось бы пожелать им побед на журналистском поприще, поскольку кто владеет информацией, тот владеет миром.





Свои поздравления адресовал ИА «Высота 102» прокурор Волгоградской области Денис Костенко. По словам Дениса Алексеевича, работа журналистов информагентства, освещающих громкие события, сродни работе сотрудников правоохранительных органов.

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко зачитал собравшимся поздравления от лица заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника Александра Кравченко.

– Поздравляю весь коллектив с 20-летним юбилеем информационного агентства «Высота 102». 13 лет мне посчастливилось служить на Сталинградской земле, и все это время ГУ МВД России по Волгоградской области конструктивно взаимодействовало с «Высотой». Всегда с уважением и теплотой вспоминаю Сергея Петровича, человека действительно с большой буквы, профессионала высочайшего класса. Именно он собрал талантливых журналистов и умело ими руководил. К сожалению, Сергей Петрович ушел из жизни, однако очень приятно, что его дело, его уроки продолжают молодые сотрудники «Высоты». Искренне желаю вам всегда оставаться беспристрастными и, конечно, творческих успехов! – говорится в телеграмме, адресованной Александром Кравченко ИА «Высота 102».





Как отметил Павел Гищенко, ИА «Высота 102» читают и доверяют жители не только Волгоградской области, Юга России и Поволжья, но и в новых регионах России. По словам начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, на стиль работы журналистов волгоградского информагентства равняются коллеги из ДНР, где, напомним, Павел Иванович с 2023 года служил на посту Министра внутренних дел. Подарком, который ГУ МВД России по Волгоградской области презентовало редакции «Высоты 102», стала картина с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!» и Храма Всех Святых на Мамаевом кургане.





Поздравления редакции по случаю 20-летия со дня образования адресовал начальник главного управления МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор внутренней службы Иван Павленко. Иван Юрьевич поблагодарил коллектив информагентства за многолетнее конструктивное взаимодействие с Управлением и отметил грамотами сотрудников «Высоты 102».





Благодарность Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области коллективу ИА «Высота 102» вручил полковник полиции Сергей Киляков.





Начальник Волгоградской академии МВД России полковник полиции Виорел Флоча пожелал сотрудникам информагентства стабильного развития, новых интересных проектов и новых интересных проектов.





Заместитель председателя волгоградской областной организации «Динамо» полковник Сергей Макаров подчеркнул, что благодаря профессиональному вкладу «Высоты 102» в освещение достижений волгоградских динамовцев о волгоградских спортсменах знают и Волгоградская область и иные регионы.

– Каждая ваша статья – это мощный импульс поддержки, – отметил Сергей Вячеславович.





Свои поздравления в адрес информагентства направил также врио главы Волгограда Шафран Тепшинов.

– В эпоху, когда скорость новостей нередко идет в ущерб смыслу, особенно ценно, что вы тщательно разбираете тему и не гонитесь за мгновенным откликом, – подчеркнул руководитель администрации Волгограда. – Пусть и дальше «Высота 102» остается остается площадкой, где ценят правду, умеют слышать общество и говорят о важном.

Поздравили журналистов руководители УФСБ России по Волгоградской области, председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области Александр Носов, ЦУР Волгоградской области.

Коллеги по журналистскому цеху говорили о том, что «Высота 102» все эти годы держит высокую планку. Председатель регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин отметил, что издание прошло разные этапы, но неизменно оставалось интересным читателю. Директор МАУ «Информационное агентство Волгограда», председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев пожелал редакции не сбавлять обороты:

– Пожелать хочется новых интересных тем, новых героев, новых событий. И, к счастью, наша землями полна ими. Поэтому «Высота 102» – летите выше. Горите ярче. Пишите каждый день о том, как расцветает наша Земля. С юбилеем вас! – обратился к коллективу агентства Евгений Князев.





Особым моментом в ходе торжественного мероприятия стало вручение премии «Твоя Высота» им. Сергея Петровича Трофимова сотрудникам редакции за многолетний труд. Статуэтки главный редактор информагентства вручила ответственному редактору Наталье Денисовой, заместителю главного редактора Ирине Ильичевой, менеджеру по работе с ключевыми партнерами Татьяне Ягодиной и оператору Алексею Костякову. Каждый из них работает в информагентстве от 12 до 17 лет.





Завершился вечер музыкальными номерами и неформальным общением.

Двадцать лет для информагентства – серьезный рубеж, но коллектив «Высоты 102» смотрит в будущее с оптимизмом: впереди новые проекты, новые темы и новые поводы для встреч с читателями.



































































