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Спорт

Хохлачёв и Платон принесли дублю «Ротора» победу над «СКА-Хабаровском-2»

Спорт 18.10.2026 12:45
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18.10.2026 12:45


В 28-м туре Второй лиги Б «Ротор-2» одержал важную победу, которая позволила уйти с предпоследнего места, опередив тульский «Арсенал». Волгоградский клуб на своем поле переиграл «СКА-Хабаровск-2» со счётом 2:0.

Начало матча у «Ротора» получилось продуктивным. Михаил Харлан с правого фланга исполнил штрафной, сделав идеальный навес в штрафную. Пока трибуны ещё дослушивали составы, Александр Хохлачёв головой переправил мяч в сетку. 1:0 – уже на 2‑й минуте волгоградцы впереди.

Хабаровчане пытались ответить, довольно агрессивно атаковали, но подопечные Валерия Бурлаченко не позволили сравнять счёт. А в конце первого тайма прижали гостей к воротам, создали несколько атак, и на 42-й минуте Адриан Платон забил второй мяч, замкнув прострел с правого фланга. Итог первой половины встречи – 2:0 в пользу сине-голубых.

После перерыва дублёры «СКА-Хабаровска» имели небольшое территориальное преимущество, но создать что-нибудь толковое волгоградский клуб не позволил, и уверенно довёл матч до победы.

Главный тренер волгоградцев Валерий Бурлаченко прокомментировал победный матч:

– Очень качественный, очень сильный первый тайм в нашем исполнении. На мой взгляд, наверное, самый сильный за всё то время, что мы играли дома. Мы очень хорошо прессинговали, хорошо оборонялись, хорошо выходили из обороны – то есть играли правильно, находили возможность для атакующих действий. И, на мой взгляд, заслуженно забили два мяча, и ещё были возможности, чтобы отличиться.
Что касается второго тайма. Наверное, всё-таки психология сказалась. Хотя мы просили забыть счёт и продолжать играть так же, но тем не менее второй тайм был значительно хуже. Поэтому разберёмся и пойдём дальше. Поздравляю всех с победой.

«Ротор-2» (Волгоград) – «СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) – 2:0 (2:0)
17 октября, 13:00. Вторая лига Б, группа 3, 28-й тур.
Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 47. 
Судьи: Роман Довбня (Краснодарский край), Павел Волков (Санкт-Петербург), Никита Марченко (Московская область).
«Ротор-2»: Литвенок, Амирханян, Правкин, Слепужников, Харлан, Локтев, Демушкин (Кондратьев, 90+1), Храмцов, Тарин (Литенко, 72), Хохлачёв (Прокофьев, 46), Платон (Асланян, 62).  
«СКА-Хабаровск-2»: Ильин (Быков, 46), Гояев (Секерин, 46), Кураленя, Шачев (Пилюгин, 72), Копылов, Долин, Максименко, Прищепов, Зых (Мокров, 46), Улезко, Парфенов (Галаян, 67).
Голы: Хохлачев, 2 (1:0). Платон, 42 (2:0). 
Предупреждён: Платон, 20 (грубая игра). 

Тульский «Арсенал-2» в этот уикенд очков не набрал, уступив 0:3 белгородскому «Салюту». Теперь у команд одинаковое количество очков – по 19, однако волгоградцы по дополнительным показателям обошли туляков и занимают 14-е место. Следующий матч волгоградцы проведут 25 октября в Москве с ФК «Строгино», начало в 14:30.

Александр Веселовский
Фото: СК «Ротор»

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