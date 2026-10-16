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Федеральные новости

МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублей

Федеральные новости 16.10.2026 20:39
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16.10.2026 20:39


С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает информационно-правовой портал «Гарант».

По сравнению с 2026 годом МРОТ увеличится на 1 842 рубля. Напомним, что сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.

Прожиточный минимум также вырастет – на 6,8% и составит в следующем году 20 227 рублей.

Помимо повышения МРОТ, Антон Котяков рассказал о планах по обновлению кадровых центров. К концу 2027 года планируется модернизировать 1 562 центра в 57 регионах страны. Кроме того, будут продлены все востребованные программы содействия занятости: субсидирование найма, программы мобильности, бесплатное переобучение, а также субсидии на переоборудование рабочих мест для граждан с инвалидностью.

Повышение МРОТ заложено в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, который сейчас находится на рассмотрении Государственной думы.  

Как подчеркнул глава Минтруда, в эти программы включены мероприятия национальных проектов «Семья» и «Кадры», а также решения, реализуемые по поручению Президента.

– Проектом бюджета все социальные обязательства предусмотрены в полном объеме, – отметил Антон Котяков.

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