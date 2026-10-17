Под Волгоградом двое госпитализированы после столкновения иномарок





В Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с двумя иномарками. Вечером 16 октября автомобили не поделили участок у пересечения федеральных трасс Р-260 и Р-207 на подъезде к райцентру.

- В 19:35 66-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», на 132 км ФАД Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», при повороте налево совершил столкновение с автомобилем «Киа Селтос», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным с места аварии кадрам, столкновение произошло на большой скорости. Машины после аварии разбросало по разным сторонам дороги. По информации правоохранителей, оба водителя пострадали и были доставлены прибывшими на место медиками в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области