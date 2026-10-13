Главное

«Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу над головами детей
Полиция Краснодара проверяет стрельбу с балкона, напугавшую детей. Инцидент, по данным ИА «Живая Кубань», произошел еще 10 октября на улице Героя Яцкова, однако широкую огласку он получил только 13...
Федеральные новости
 Ростовчане «забыли» в крематории 280 урн с прахом
Власти донской столицы раскрыли статистику по невостребованным захоронениям. Как сообщает Привет-Ростов, за восемь месяцев 2026 года в городе не было ни одного случая предания земле праха, за которым так...
Расследования

Волгоградская область отсудила у «Транснефть-Приволга» полмиллиарда

Расследования 13.10.2026 15:52
0
13.10.2026 15:52


Компанию «Транснефть-Приволга», занимающуюся эксплуатацией нефтепроводов, обязали доплатить в бюджет Волгоградской области более полумиллиарда рублей налогов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебные решения уже давно вступили в законную силу, однако нефтяники продолжают оспаривать налоговые доначисления. 

Напомним, что АО «Транснефть-Приволга» было создано  в 1994 году путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение приволжских магистральных нефтепроводов». В настоящее время компания эксплуатирует магистральные нефтепроводы общей протяженностью свыше 5,4 тыс. км и транспортирует около трети всей нефти, добываемой в России. Место регистрации АО – Самара, однако ее деятельность охватывает шесть регионов: Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также Республику Татарстан. 

С 2019 года АО «Транснефть-Приволга» реализовало масштабные инвестиционные проекты по реконструкции магистральных нефтепроводов. Это привело к увеличению объемов транспортировки и повышению надежности производственного процесса. При этом власти Волгоградской области оказывали всяческое содействие компании. В частности, ей были предоставлены налоговые преференции в виде льгот по налогу на имущество на общую сумму в 520,7 миллиона рублей. 

Казалось бы, в ответ на такую поддержку от работающей на территории региона компании стоило ожидать добросовестного исполнения обязательств перед бюджетом региона. Ведь для АО «Транснефть-Приволга» был создан благоприятный инвестиционный климат и предоставлены соответствующие льготы. Но налоговыми проверками было установлено, что компания использовала механизм снижения фискальной нагрузки путем занижения стоимости основных средств, в том числе возведенных в рамках инвестиционной деятельности.

В частности, как следует из материалов, опубликованных в открытом доступе, при переходе на федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» компания необоснованно скорректировала балансовую стоимость основных средств, фактически перенеся стоимость новых капитальных вложений в имущество на значительно ранние сроки, и занизила ликвидационную стоимость имущества. Это привело к единовременному снижению стоимости активов в бухгалтерском учёте и, как следствие, к уменьшению суммы налога на имущество к уплате за 2022 год на 284 млн рублей.

По результатам проверки налоговики доначислили налог на данную сумму, с чем не согласились в АО «Транснефть-Приволга» и оспорили решение налогового органа. 


Однако суды, включая Верховный суд РФ (Определение от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373 по делу № № А12-28106/2024), признали действия компании неправомерными и встали на сторону налоговиков.

Несмотря на проигрыш в Верховном Суде РФ, компания не скорректировала самостоятельно налоговые обязательства за последующие налоговые периоды и продолжает оспаривать доначисления по тем же основаниям, уже получившим судебную оценку. 

Так, в настоящее время идут судебные тяжбы, касающиеся следующего налогового периода. За 2023 год инспекция также доначислила налога на сумму 232 млн рублей. Компания вновь попыталась оспорить решение ФНС – и снова безуспешно. На сегодняшний день позиция налогового органа устояла в двух инстанциях, в том числе в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. 

Так, в определении апелляционной инстанции, в частности, было указано: 

– Судебная коллегия признает обоснованными выводы суда первой инстанции и налогового органа о том, что в представленной налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2023 год АО «Транснефть – Приволга» занизило налогооблагаемую базу по налогу на имущество в результате неверного расчета накопленной амортизации при применении пункта 49 ФСБУ 6/2020 (единовременный пересчет балансовой стоимости при переходу на новый стандарт бухгалтерской отчетности), а также в результате занижения ликвидационной стоимости объектов основных средств. 

Однако представители АО, вероятно, планируют вновь пройти путь до кассационной инстанции и Верховного суда в борьбе со справедливыми претензиями налоговиков. 

Надо ли при этом говорить о том, что от своевременного поступления средств в бюджет Волгоградской области зависит реализация социально значимых программ и других проектов развития региона? Однако такая позиция налогоплательщика оборачивается неопределенностью в объемах налоговых платежей и затрудняет принятие и исполнение главного финансового документа региона. 

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.10.2026 15:52
Расследования 13.10.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2026 20:44
Расследования 12.10.2026 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2026 09:46
Расследования 12.10.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 21:40
Расследования 11.10.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 21:25
Расследования 11.10.2026 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 20:45
Расследования 11.10.2026 20:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 17:09
Расследования 11.10.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 14:35
Расследования 11.10.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 13:13
Расследования 11.10.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2026 11:48
Расследования 09.10.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 19:00
Расследования 08.10.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 16:59
Расследования 08.10.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 15:44
Расследования 08.10.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 09:52
Расследования 08.10.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 18:49
Расследования 06.10.2026 18:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:34
Школьницы из Камышина стали серебряными призёрами турнира «Кожаный мяч» в АнапеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградская область отсудила у «Транснефть-Приволга» полмиллиардаСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде водители ради бензина начали вновь блокировать автобусные остановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Бронза на последних секундах: волгоградский дзюдоист победил иппоном в схватке за третье местоСмотреть фотографии
14:45
Генерал-майор полиции Юрий Плющ проведет личный прием граждан в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:30
Волгоградские пенсионеры в ноябре досрочно получат выплатыСмотреть фотографии
14:28
В Михайловке ликвидируют пожар в частном доме на ул. МичуринаСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцам напомнили о Дне открытых дверей в налоговой инспекции 15 октябряСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области ИИ помогает врачам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде опровергли фейк о размещении ПВО на крышах домовСмотреть фотографии
12:40
Герой России Михаил Подшибякин посмертно стал Почетным гражданином ВолжскогоСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде грузовик с манипулятором переехал пешехода у остановки «Безымянная улица»Смотреть фотографии
12:10
Чистая зарплата волгоградцев превысила 71 тысячу в 2026 годуСмотреть фотографии
11:59
Краевед рассказал о довоенном подземном кафе в СталинградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Под Волгоградом засняли последствия смертельного столкновения фуры и «Рено Дастер»Смотреть фотографии
11:37
Месиво вместо машин: водители двух иномарок погибли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде иномарка влетела в маршрутку №50: восемь пассажиров пострадалиСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде стартовал отопительный сезон: что нужно знать жителямСмотреть фотографии
11:07
«Сады Придонья» приняли участие в реалити-шоу «Практиканты»Смотреть фотографии
11:06
«Всё для победы»: Волгоградская область отправила бойцам партию из 155 мотоциклов и квадроцикловСмотреть фотографии
10:48
«Почта России» в Волгограде незаконно отказывала в отправке писемСмотреть фотографии
09:59
143 малыша появились на свет в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Последняя неделя бабьего лета: синоптики рассказали волгоградцам о понижении температуры до нуляСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области осудят механика за жуткую смерть в ДТП семи человекСмотреть фотографии
09:43
Всего 17% жителей считают Волгоград лучшим городом для карьерыСмотреть фотографии
09:37
Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и логистике УкраиныСмотреть фотографии
09:11
604 БПЛА уничтожены в РФ за ночь: Волгоградской области в сводке нетСмотреть фотографии
09:03
Путин отметил грамотой заслуги руководителя волгоградского облкомздраваСмотреть фотографии
08:26
Более 28 га земель лесного фонда изъяты в Волгоградской области из незаконного владенияСмотреть фотографии
08:04
Золото в толчке и драма двоеборья: Альбина Ванина блеснула на Евро-2026 в ДурресеСмотреть фотографии
 