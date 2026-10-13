Волгоградская область отсудила у «Транснефть-Приволга» полмиллиарда





Компанию «Транснефть-Приволга», занимающуюся эксплуатацией нефтепроводов, обязали доплатить в бюджет Волгоградской области более полумиллиарда рублей налогов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебные решения уже давно вступили в законную силу, однако нефтяники продолжают оспаривать налоговые доначисления.

Напомним, что АО «Транснефть-Приволга» было создано в 1994 году путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение приволжских магистральных нефтепроводов». В настоящее время компания эксплуатирует магистральные нефтепроводы общей протяженностью свыше 5,4 тыс. км и транспортирует около трети всей нефти, добываемой в России. Место регистрации АО – Самара, однако ее деятельность охватывает шесть регионов: Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также Республику Татарстан.

С 2019 года АО «Транснефть-Приволга» реализовало масштабные инвестиционные проекты по реконструкции магистральных нефтепроводов. Это привело к увеличению объемов транспортировки и повышению надежности производственного процесса. При этом власти Волгоградской области оказывали всяческое содействие компании. В частности, ей были предоставлены налоговые преференции в виде льгот по налогу на имущество на общую сумму в 520,7 миллиона рублей.

Казалось бы, в ответ на такую поддержку от работающей на территории региона компании стоило ожидать добросовестного исполнения обязательств перед бюджетом региона. Ведь для АО «Транснефть-Приволга» был создан благоприятный инвестиционный климат и предоставлены соответствующие льготы. Но налоговыми проверками было установлено, что компания использовала механизм снижения фискальной нагрузки путем занижения стоимости основных средств, в том числе возведенных в рамках инвестиционной деятельности.

В частности, как следует из материалов, опубликованных в открытом доступе, при переходе на федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» компания необоснованно скорректировала балансовую стоимость основных средств, фактически перенеся стоимость новых капитальных вложений в имущество на значительно ранние сроки, и занизила ликвидационную стоимость имущества. Это привело к единовременному снижению стоимости активов в бухгалтерском учёте и, как следствие, к уменьшению суммы налога на имущество к уплате за 2022 год на 284 млн рублей.

По результатам проверки налоговики доначислили налог на данную сумму, с чем не согласились в АО «Транснефть-Приволга» и оспорили решение налогового органа.





Однако суды, включая Верховный суд РФ (Определение от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373 по делу № № А12-28106/2024), признали действия компании неправомерными и встали на сторону налоговиков.

Несмотря на проигрыш в Верховном Суде РФ, компания не скорректировала самостоятельно налоговые обязательства за последующие налоговые периоды и продолжает оспаривать доначисления по тем же основаниям, уже получившим судебную оценку.

Так, в настоящее время идут судебные тяжбы, касающиеся следующего налогового периода. За 2023 год инспекция также доначислила налога на сумму 232 млн рублей. Компания вновь попыталась оспорить решение ФНС – и снова безуспешно. На сегодняшний день позиция налогового органа устояла в двух инстанциях, в том числе в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

Так, в определении апелляционной инстанции, в частности, было указано:

– Судебная коллегия признает обоснованными выводы суда первой инстанции и налогового органа о том, что в представленной налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2023 год АО «Транснефть – Приволга» занизило налогооблагаемую базу по налогу на имущество в результате неверного расчета накопленной амортизации при применении пункта 49 ФСБУ 6/2020 (единовременный пересчет балансовой стоимости при переходу на новый стандарт бухгалтерской отчетности), а также в результате занижения ликвидационной стоимости объектов основных средств.

Однако представители АО, вероятно, планируют вновь пройти путь до кассационной инстанции и Верховного суда в борьбе со справедливыми претензиями налоговиков.

Надо ли при этом говорить о том, что от своевременного поступления средств в бюджет Волгоградской области зависит реализация социально значимых программ и других проектов развития региона? Однако такая позиция налогоплательщика оборачивается неопределенностью в объемах налоговых платежей и затрудняет принятие и исполнение главного финансового документа региона.