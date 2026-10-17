«Спартак-Волгоград» громит «Восток‑2» – 18:8 – в казанском туре





В третьем матче стартового тура чемпионата Евразийской ватерпольной лиги «Спартак‑Волгоград» продемонстрировал уверенную и системную игру, не оставив МКСШОР «Восток‑2» реальных шансов на сопротивление. Итоговый счёт – 18:8 – отражает характер встречи: волгоградцы контролировали ход событий на протяжении всех четырёх четвертей, методично наращивая преимущество.

Уже в дебютном отрезке красно‑белые задали предельно высокий темп, наглядно подтвердив свой статус одного из фаворитов группы. Ведя 5:1, спартаковцы на протяжении четырёх минут удерживали соперников в состоянии голевой засухи – и позволили «Востоку‑2» отличиться лишь с пенальти за 21 секунду до сирены. Первая четверть завершилась со счётом 5:2, чётко обозначив вектор матча.

Во второй восьмиминутке «Спартак» не сбавил оборотов и продолжил диктовать условия. Грамотное распределение ролей в атаке, плотная работа в зоне и уверенные действия вратаря позволили волгоградцам сохранить комфортный перевес. По итогам четверти счёт стал 4:2 – и это был не всплеск, а продолжение системной работы.

После большого перерыва спартаковцы заметно расширили арсенал атакующих действий, продемонстрировав вариативность и умение вскрывать оборону разными способами. Третья четверть, завершившаяся со счётом 5:1, фактически сняла все вопросы о победителе: преимущество стало не только количественным, но и качественным – по рисунку игры «Спартак» выглядел заметно собраннее и организованнее соперника.

В заключительном периоде волгоградцы не стремились форсировать события. Сохраняя контроль над мячом и грамотно управляя темпом, команда действовала расчётливо, без лишней спешки. Итог – 4:3 в четверти и разгромные 18:8 по матчу.

Своими впечатлениями от встречи поделился защитник «Спартака» Артём Жабкин:





– Сегодня игра для нас сложилась успешно. Мы играли с не самым сильным соперником в группе, и он нам проблем не доставил. Теперь будем готовиться к сложному матчу против Астрахани.

«Спартак-Волгоград» – МКСШОР «Восток-2» – 18:8 (5:2, 4:2, 5:1, 4:3)

16 октября, 16:30. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига: тур 1, матч 3.

Казань. Дворец водных видов спорта «Казань».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Константин Синеглазов (Томск).

«Спартак-Волгоград»: Трусов – Жабкин (3), Усов (1), Шулев (3), Носаев, Чуксин, (2) Махиянов (4) – Буров, Еськов, Власов (2), Буланаев (1), Шайхутдинов (2), Малахов, Андрюков.

МКСШОР «Восток»: Римашевский – Корнеев (1), Пиманов (4), Мацуев, Магомаев, Скорга (2), Некрасов (1) – Радюков, Фомин, Хасанов, Куликов, Полухин, Ефимов.

Выигранные спринты: 2 – 2.

Броски по воротам: 33 – 28.

Эффективность бросков, %: 55 – 29.

5-метровые/голы: 0/0 – 1/1.

Удаления: 8 – 9.

Тур в столице Татарстана продлится до 18 октября. Впереди у красно-белых сложный матч против астраханского «Динамо-СШОР».

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»