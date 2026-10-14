Под Волгоградом подросток выстрелил в глаз своему сверстнику





В городе Краснослободске Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Как сообщили в СУ СКР по региону, по версии следствия, в сентябре 2026 года подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо другому несовершеннолетнему. Потерпевший получил травмы правого глаза и тяжёлую контузию – вред здоровью квалифицирован как средней тяжести.

Сейчас с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепляется доказательственная база.