



Вооружённые Силы РФ провели очередную серию ночных атак с применением ракет и беспилотников по промышленным объектам Украины. В этот раз под удар попали металлургические предприятия и объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают военный потенциал ВСУ.

В Кривом Роге был атакован один из крупнейших металлургических комбинатов страны. В Житомире поражена подстанция, которая снабжает энергией предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В Запорожье российские военные нанесли удар по комбинату «Запорожсталь», который производит 1,4 миллиона тонн чугуна и 1,3 миллиона тонн прокатной стали для ВСУ ежегодно. Также было поражено предприятие «Запорожтрансформатор», изготавливающее трансформаторы мощностью от 220 до 750 кВ.

Министерство обороны России продолжает и морскую блокаду Украины. В районе порта «Одесса» был поражён сухогруз, который использовался для доставки военной помощи.

Фото сгенерировано ИИ