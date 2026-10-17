В матче 14 тура волгоградский «Ротор» в напряжённом и предельно контактном матче потерпел домашнее поражение от «Сочи». Оценки тренеров обеих команд позволяют увидеть игру сразу с двух сторон – и понять, почему исход получился именно таким.

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин сделал акцент на адаптации к манере хозяев. По его словам, контактный футбол с большим количеством единоборств серьёзно повлиял на рисунок матча.

– Мы готовились к такому сценарию, ведь в последних встречах соперники чаще отдавали нам мяч и инициативу. Сегодня же игра получилась предельно интенсивной. Хорошо, что мы победили. Часть матча мы действовали вторым номером, но, ведя в счёте, команда естественным образом меняет рисунок игры. При этом мы точно создали больше моментов, чем соперник. Во втором тайме, когда большую часть времени владели инициативой, мы регулярно выходили в атаку и создавали опасные эпизоды. Именно так и нужно играть против команд такого уровня, когда ведёшь в счёте, – подчеркнул специалист.

Для Осинькина ключевым фактором стала способность команды подстроиться под непривычный темп и сохранить эффективность даже при игре вторым номером. Его комментарий звучит как спокойный, структурный разбор: тренер фиксирует, как интенсивность встречи повлияла на распределение ролей на поле и как команда использовала свои шансы.

Совсем иной эмоциональный и тактический фокус – в словах главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова. Он честно обозначил главную боль домашнего поражения:

– Обидно проигрывать дома, когда команда в целом выполняет установку. Ключевой эпизод – тот самый пропущенный мяч: его надо было выбить, фактически мы сами себе забили этот гол.

Тренер детально разобрал проблемы во вскрытии обороны соперника:

– Дальше мы старались наращивать давление, но «Сочи» сел низко и стал играть по счёту. Вскрывать такую оборону непросто, отсюда и обилие дальних ударов. Нам нужно было увеличить количество доставок мяча и вбеганий, а также усилить давление на флангах.

Парфёнов не скрывает и риски, на которые команда пошла во втором тайме:

– Мы начали атаковать большими силами, по сути, выпустив трёх чистых нападающих. Это создавало свободные зоны, которыми качественная атакующая группа «Сочи» закономерно пользовалась.

При этом в его словах нет места унынию:

– Поднимем голову и будем двигаться дальше. Справимся – даже не сомневаюсь.

В этом финале читается не просто дежурная фраза, а вполне конкретная тренерская установка: команда уже знает, где были уязвимости, и понимает, что именно нужно усилить к следующим встречам.

Сводя вместе обе оценки, можно выделить главную мысль: для «Сочи» этот матч стал примером грамотной адаптации к жёсткой игре соперника и умения использовать свои шансы, а для «Ротора» – уроком по вскрытию низкой обороны и балансу между риском и надёжностью. Именно эти аспекты, судя по словам тренеров, станут ключевыми в подготовке к ближайшим играм.

Александр Веселовский

Фото из архива ИА «Высота 102»