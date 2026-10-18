Два московских рейса отменили в аэропорту Волгограда





Расписание авиарейсов в Волгограде вновь потерпело изменения 18 октября. По данным электронного табло, в воскресенье отменили два самолета московского направления. Борт авиакомпании «Победа» должен был приземлиться в Волгограде в 9-05 ч., а чуть позднее вылететь в Шереметьево. Однако пассажирам сообщили об отмене рейсов.

На утро 18 октября известно и о задержке других двух рейсов. Прилет борта из Домодедово переносится с 13-05 ч. на 15-30 ч. Соответственно, изменилось и время вылета этого самолета в Москву.



Сбой в расписании связан в том числе с ограничениями, введенными Росавиацией, в нескольких аэропортах Москвы.



Однако угроза опасности налета БПЛА в Волгоградской области не вводилась уже вторую ночь подряд.