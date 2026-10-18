



Очередная порция бюджетных средств направлена на продолжение ставшего уже притчей во языцах капремонта многострадальной школы №13 в Волжском. По данным сайта госзаказов, заказаны дополнительные работы на обустройство входных групп (1,8 миллиона рублей), на ремонт полов в спортзале и тренерской (575 тысяч) и на монтаж изделий ПВХ (513 тысяч рублей).

Судя по этим закупкам, капремонт образовательного учреждения продолжается. Напомним, скоро будет уже почти три с половиной года, как в школе идут ремонтные работы и, похоже, конца и краю этому нет.

Не помогли и несколько обращений родителей детей, которые здесь учились, к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Все эти годы юные волжане, которые посещали эту школу, вынуждены учиться в других образовательных учреждениях, находящихся отнюдь не в шаговой доступности от места их проживания.

Усугубил ситуацию с «вечным» капремонтом и потоп, который случился здесь недавно. Из-за несанкционированного запуска системы отопления одним из подрядчиков были залиты помещения в левом крыле с третьего этажа до подвала. В воде оказались мебель и оргтехника.

Ранее в администрации Волжского Волгоградской области поясняли, что сроки капремонта были сорваны из-за недобросовестного подрядчика, а также и-за слабого контроля заказчика.

При этом продолжаются и судебные тяжбы бывшего директора школы №13 с администрацией Волжского. Так, Наталия Савельева была уволена по решению учредителя весной этого года, однако областной суд признал увольнение незаконным. Не так давно директор была восстановлена на своей должности, однако после этого она вновь лишилась работы.

Интересно, что, несмотря на вопиющую историю с затянувшимся на годы капремонтом школы, так и не было возбуждено никаких уголовных дел, в том числе и в отношении недобросовестных подрядчиков.

Между тем, в администрации Волжского в ответ на редакционный запрос так прокомментировали ситуацию с выделением дополнительных бюджетных средств на капремонт школы.

- В процессе подготовки школы к учебному процессу было выявлено, что работы по устройству крылец и навесов входных групп проведены некачественно. Подрядная организация ООО «ОМС», несмотря на неоднократные требования заказчика устранить брак в рамках гарантийных обязательств, необходимых мер к исправлению ситуации не предприняла. Для ускорения процесса сдачи школы и чтобы предотвратить случаи травматизма, так как оба крыльца являются основными входами в школу, заказчиком принято решение по устранению брака за собственные средства с последующим выставлением затрат виновной стороне ООО «ОМС», - пояснили в мэрии.