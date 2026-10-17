Минобороны за ночь уничтожило над регионами России 610 БПЛА





В ночь с 16 на 17 октября регионы России вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ. Дроны сбивались расчётами Минобороны в воздушном пространстве 16 регионов.

- С 20:00 16 октября до 8:00 17 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В числе регионов, подвергшихся налёту: Ленинградская, Новгородская, Тверская, Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Калужская, Воронежская, Ростовская, Смоленская, Тульская области, Московский регион, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Крым. Часть смертоносных аппаратов перехвачена над акваторией Чёрного моря.

Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Беспилотная опасность в регионе не объявлялась, воздушное пространство для гражданской авиации не закрывалось, однако из-за ограничений в других областях в аэропорту Волгограда отменены и задерживаются многие рейсы.

Фото из архива Минобороны