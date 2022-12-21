В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущерба

В Центральном районном суде Волгограда накануне прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина, обвиняемого в организации многомиллионного хищения денег нацпроекта при ликвидации свалок. Сторона защиты по-прежнему продолжает представлять свои доказательства.

Как рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» адвокат подсудимого Светлана Касенкова, во вторник выступил еще один свидетель защиты, было заявлено ходатайство о проведении независимой экспертизы, а к материалам дела приобщили решение Среднеахтубинского районного суда, относительно приказа, регламентирующего захоронение отходов именно в хуторе Заяр.

— В прошедшем судебном заседании выступил юрист компании, которая оказывала консультативные услуги в области юриспруденции и бухгалтерского учета ООО «Гринлайт», — рассказала юрист. — Данный сотрудник пояснил, что все договоры заключались с Фирсовым (осужденный на 3,5 года директор ООО «Гринлайт» — прим. ред.). Все вопросы согласовывались с ним и деньги проходили только через него.

По словам Касенковой, сторона защиты заявила ходатайство о признании экспертизы, касающейся размера ущерба, причиненного окружающей среде ООО «Гринлайт», проводившейся на стадии предварительного расследования недопустимым доказательством.

— Эта экспертиза проводилась лицами, не имеющими экологического образования. Присутствовала масса нарушений технического и процессуального характера, в том числе частично отсутствовали подписи экспертов, — пояснила адвокат Калонкина. — Мы просили суд провести независимую экспертизу с надлежащими экспертами-экологами.

Светлана Касенкова заявила, что по итогу заседания прокуратура взяла паузу для подготовки своей позиции.

Также 20 декабря, как уточнила адвокат, заявлено ходатайство о приобщении к делу решения Среднеахтубинского районного суда о признании недействительным приказа, который обязывал ООО «Гринлайт» производить захоронение отходов именно в хуторе Заяр.

— Все отходы необходимо было вывозить в другое место, создавать новый полигон, но для этого нужно было больше денег, — утверждает юрист. — Для того, чтобы сэкономить и уложиться в размер выделенных федеральных средств был сфальсифицирован проект, чтобы вывозимые отходы обозначались не как ТКО, а как строительный мусор.

Ранее обвиняемый в афере со свалками Михаил Калонкин выступил на суде перед журналистами, хотя прежде пресекал любые попытки СМИ осуществить видеосъемку процесса.

Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты вносились фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсову назначено 3,5 года лишения свободы, Сазонов осужден к трем годам колонии общего режима.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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