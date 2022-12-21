Расследования

В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущерба

Расследования 21.12.2022 21:05
0
21.12.2022 21:05


В Центральном районном суде Волгограда накануне прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина, обвиняемого в организации многомиллионного хищения денег нацпроекта при ликвидации свалок. Сторона защиты по-прежнему продолжает представлять свои доказательства. 

Как рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» адвокат подсудимого Светлана Касенкова, во вторник выступил еще один свидетель защиты, было заявлено ходатайство о проведении независимой экспертизы, а к материалам дела приобщили решение Среднеахтубинского районного суда, относительно приказа, регламентирующего захоронение отходов именно в хуторе Заяр.  

— В прошедшем судебном заседании выступил юрист компании, которая оказывала консультативные услуги в области юриспруденции и бухгалтерского учета ООО «Гринлайт», — рассказала юрист. — Данный сотрудник пояснил, что все договоры заключались с Фирсовым (осужденный на 3,5 года директор ООО «Гринлайт» — прим. ред.). Все вопросы согласовывались с ним и деньги проходили только через него.

По словам Касенковой, сторона защиты заявила ходатайство о признании экспертизы, касающейся размера ущерба, причиненного окружающей среде ООО «Гринлайт», проводившейся на стадии предварительного расследования недопустимым доказательством. 

— Эта экспертиза проводилась лицами, не имеющими экологического образования. Присутствовала масса нарушений технического и процессуального характера, в том числе частично отсутствовали подписи экспертов, — пояснила адвокат Калонкина. — Мы просили суд провести независимую экспертизу с надлежащими экспертами-экологами.  

Светлана Касенкова заявила, что по итогу заседания прокуратура взяла паузу для подготовки своей позиции.  

Также 20 декабря, как уточнила адвокат, заявлено ходатайство о приобщении к делу решения Среднеахтубинского районного суда о признании недействительным приказа, который обязывал ООО «Гринлайт» производить захоронение отходов именно в хуторе Заяр. 

— Все отходы необходимо было вывозить в другое место, создавать новый полигон, но для этого нужно было больше денег, — утверждает юрист. — Для того, чтобы сэкономить и уложиться в размер выделенных федеральных средств был сфальсифицирован проект, чтобы вывозимые отходы обозначались не как ТКО, а как строительный мусор. 

Ранее обвиняемый в афере со свалками Михаил Калонкин выступил на суде перед журналистами, хотя прежде пресекал любые попытки СМИ осуществить видеосъемку процесса. 

Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты вносились фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсову назначено 3,5 года лишения свободы, Сазонов осужден к трем годам колонии общего режима.  

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Обвиняемый в афере со свалками Михаил Калонкин выступил на суде перед журналистами: видеорепортаж «Высоты 102»

Мобилизованный свидетель, прослушка и четыре негра: в суде Волгограда в мусорной афере вскрылись интересные подробности

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.12.2022 18:55
Расследования 21.12.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 17:36
Расследования 21.12.2022 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 16:14
Расследования 21.12.2022 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 15:18
Расследования 21.12.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 13:59
Расследования 21.12.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 12:26
Расследования 21.12.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 11:27
Расследования 21.12.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 10:17
Расследования 21.12.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 09:24
Расследования 21.12.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2022 09:21
Расследования 21.12.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2022 20:37
Расследования 20.12.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2022 18:34
Расследования 20.12.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2022 17:26
Расследования 20.12.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2022 17:09
Расследования 20.12.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2022 11:47
Расследования 20.12.2022 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущербаСмотреть фотографии
20:25
Туман и гололедица: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие три дняСмотреть фотографии
19:40
«У меня ребенок инвалид»: жителям Советского района Волгограда отключили отоплениеСмотреть фотографии
19:22
«В два раза ярче»: в ЦПКиО Волгограда на киберпанк-елке зажгли звездуСмотреть фотографии
18:55
«Следил за ней около двух лет»: что известно о кровавой расправе кавказца над волжанкойСмотреть фотографии
18:27
Депутат ГД предложил назвать волгоградскую школу именем бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
18:10
Придется пилить: чиновников обязали обрезать деревья на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство волгоградкиСмотреть фотографии
17:31
В Ленинске ввели карантин из-за уличной кошкиСмотреть фотографии
16:33
В ПФК ЦСКА выразили соболезнования по поводу гибели футболистки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:14
Похитителя машины сельской администрации осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Волгоградская облдума выделила на фуршеты 750 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде умерла 17-летняя вратарь ФК ЦСКАСмотреть фотографии
15:18
МВД опубликовало видео задержания кавказца, изрезавшего девушку под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области выбрали на новый срокСмотреть фотографии
14:41
И вот она нарядная: в ЦПКиО нарядили главную новогоднюю елку Волгограда – фотоСмотреть фотографии
13:59
Надеялся скрыться вплавь: стали известны подробности о кавказце, изрезавшем волжанкуСмотреть фотографии
13:50
Главу поселения Волгоградской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за безразличие к гражданамСмотреть фотографии
13:45
К налоговикам за информацией о ЕНС пришли 3500 волгоградцевСмотреть фотографии
13:22
Истории победителей конкурса «Твоя история с билайном» попали в спектакль с участием Полины КутеповойСмотреть фотографии
13:13
Волгоградскую область прикрыли от огняСмотреть фотографии
12:26
Жуткое видео расправы кавказцем над волжанкой появилось в СетиСмотреть фотографии
11:29
На улице Пархоменко в Волгограде устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
11:27
В Волжском судимый мужчина исполосовал ножом бывшую возлюбленную около ее домаСмотреть фотографии
11:14
Добровольцы в Волгоградской области прошли обряд Крещения перед отправкой на СВОСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде ликвидаторам коммунальных аварий готовы платить 23 тысячи рублейСмотреть фотографии
10:34
Двое детей и их отец пострадали на пожаре в частном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Банк «Открытие»: в 2023 году ипотечных кредитов на новостройки будет выдано больше, чем в 2022-мСмотреть фотографии
10:30
Авария оставила без отопления и воды дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
Погубивший 49-летнего мужчину пожар в Котово сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 