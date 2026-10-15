Волгоградские приставы нашли злостного алиментщика в Крыму

Судебные приставы разыскали в Крыму волгоградца с крупным долгом по алиментам. По информации УФСПП Волгоградской области, мужчина задолжал около 900 тысяч рублей на содержание своей дочери. При этом по месту регистрации он не проживал, на прием к судебному приставу не являлся, в связи с чем его объявили в розыск.
Подвела недобросовестного отца его тяга к спиртному. Выяснилось, что в отношении мужчины несколько раз составлялись протоколы за распитие алкоголя в запрещенных местах на территории Республики Крым. Благодаря этому был установлен адрес его фактического проживания, где его и нашли.
С мужчины взяли объяснение, предупредили об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В данный момент исполнительное производство передано по месту фактического проживания должника.