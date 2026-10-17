Минтруд поднимет пособие для безработных волгоградцев





В 2027 году Минтруд планирует увеличить пособие для безработных, в том числе и для лишившихся заработка волгоградцев. По информации РИА Новости, соответствующие выплаты увеличат на 1 тыс. рублей до 16,9 тыс. рублей.

По информации министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в России безработица продолжает находится на рекордно низком уровне – 2,2%, что снижает расходы государства на выплаты.

Отметим, согласно проекту бюджета на 2027 года, прожиточный минимум и МРОТ увеличат до 20,2 и 28,9 тыс. рублей. К концу года средняя пенсия должна составить 29,9 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»