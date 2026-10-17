



17 октября в Красноармейском районе Волгограда продолжилась эпидемия возгораний расселённых многоквартирных жилых домов. На этот раз очевидцы засняли огненный столб, вздымающийся от одного из строений в самом сердце жилого массива.







- Дышать невозможно. Вонь стоит ужасная, а пламя поднимается метров 20-30 вверх. Жутковато. Пеплом накрыло всю округу. Видно, как с дымом вверх поднимаются искры, как бы куда не перекинулось, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Ещё одна волгоградка посетовала, что только за текущие сутки это уже второй пожар, а в обед уже горело здание на ул. Копецкого. Информацию о текущем пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. На месте уже работают спасатели.

- В 18:49 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. По предварительной информации, горит неэксплуатируемый расселённый двухэтажный дом. Подразделения 6-й ПСЧ производят тушение. Причина пожара устанавливается, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, ранее редакция уже сообщала о повальном выгорании расселённых, но по каким-то причинам до сих пор не снесённых властями многоквартирных домах. Соответствующие объекты на протяжении последнего месяца горят едва ли не в ежедневном режиме. Жители Красноармейского района жалуются, что из-за массовости происходящего и безнаказанности исполнителей сильно страдает экология. Атмосфера загрязняется копотью, а жилые массивы лишаются деревьев, на которые нередко перекидывается с заброшек огонь.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / max.ru