Главное

Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублей
С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету...
Федеральные новости
 Индексация зарплат педагогов высшей школы составит 6,8% в 2027 году
Индексация заработной платы педагогов высшей школы запланирована на уровне 6,8% в 2027 году, 6,9% – в 2028-м и 7,1% – в 2029-м. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования...
Происшествия

«Это уже второй раз за сутки»: в Волгограде вновь вспыхнул аварийный дом

Происшествия 17.10.2026 20:12
0
17.10.2026 20:12


17 октября в Красноармейском районе Волгограда продолжилась эпидемия возгораний расселённых многоквартирных жилых домов. На этот раз очевидцы засняли огненный столб, вздымающийся от одного из строений в самом сердце жилого массива.



- Дышать невозможно. Вонь стоит ужасная, а пламя поднимается метров 20-30 вверх. Жутковато. Пеплом накрыло всю округу. Видно, как с дымом вверх поднимаются искры, как бы куда не перекинулось, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Ещё одна волгоградка посетовала, что только за текущие сутки это уже второй пожар, а в обед уже горело здание на ул. Копецкого. Информацию о текущем пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. На месте уже работают спасатели.

- В 18:49 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. По предварительной информации, горит неэксплуатируемый расселённый двухэтажный дом. Подразделения 6-й ПСЧ производят тушение. Причина пожара устанавливается, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, ранее редакция уже сообщала о повальном выгорании расселённых, но по каким-то причинам до сих пор не снесённых властями многоквартирных домах. Соответствующие объекты на протяжении последнего месяца горят едва ли не в ежедневном режиме. Жители Красноармейского района жалуются, что из-за массовости происходящего и безнаказанности исполнителей сильно страдает экология. Атмосфера загрязняется копотью, а жилые массивы лишаются деревьев, на которые нередко перекидывается с заброшек огонь.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / max.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2026 20:12
Происшествия 17.10.2026 20:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2026 16:28
Происшествия 16.10.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2026 17:24
Происшествия 15.10.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2026 15:43
Происшествия 15.10.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2026 12:42
Происшествия 14.10.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2026 20:40
Происшествия 13.10.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2026 12:14
Происшествия 13.10.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2026 11:41
Происшествия 13.10.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2026 11:37
Происшествия 13.10.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2026 11:18
Происшествия 13.10.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2026 19:26
Происшествия 11.10.2026 19:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2026 15:56
Происшествия 11.10.2026 15:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2026 14:13
Происшествия 11.10.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2026 12:27
Происшествия 11.10.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2026 16:19
Происшествия 10.10.2026 16:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
Сенсация в Питере: молодёжка «Ротора» обыграла фаворита и забрала три очкаСмотреть фотографии
20:12
«Это уже второй раз за сутки»: в Волгограде вновь вспыхнул аварийный домСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Золотое дно и вечная молодость. Какие тайны скрывает самое солёное озеро России – ЭльтонСмотреть фотографии
18:44
Полтонны тыкв унесли домой гости ЦПКиО в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
До 20 лет тюрьмы грозит паре волгоградцев за 24 нарко-тайникаСмотреть фотографии
16:44
«Спартак-Волгоград» громит «Восток‑2» – 18:8 – в казанском туреСмотреть фотографии
15:42
«В экипировке и с баллоном наперевес»: смотрим как спасатели на время покоряли 27-этажный бизнес-центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области количество происшествий на воде сократилось на 15%Смотреть фотографии
13:45
«Ротор» – «Сочи» – два взгляда на один матч. Тренеры о домашней осечке «Ротора»Смотреть фотографии
13:25
В Краснодаре нашли тела пропавших после убийства волгоградских подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Андрей Бочаров поручил создать бесплатные парковки в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцы поддержали пожизненный запрет вейпов для молодёжиСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом двое госпитализированы после столкновения иномарокСмотреть фотографии
09:41
ВС РФ нанесли удары по металлургическим заводам и энергетической инфраструктуре УкраиныСмотреть фотографии
08:49
Минобороны за ночь уничтожило над регионами России 610 БПЛАСмотреть фотографии
08:28
Минтруд поднимет пособие для безработных волгоградцевСмотреть фотографии
07:41
Минобрнауки планирует приравнять призёров олимпиад к 100-балльникамСмотреть фотографии
06:45
В Волгограде отменены и задерживаются десять субботних авиарейсовСмотреть фотографии
06:19
1:0 – любимый счёт «Сочи»: «Ротор» не смог сломать эту привычку гостейСмотреть фотографии
05:57
МЧС обезвредит авиабомбу, найденную в лесопосадке под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:20
«Ротор» уступил «Сочи» в домашнем матче: единственный гол решил исход встречиСмотреть фотографии
21:06
Главпочтамт Волгограда дождался ремонта: крышу обновят за 3,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:49
Матч «Ротор» – «Сочи» собрал на «Волгоград Арене» 13 832 болельщикаСмотреть фотографии
20:39
МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублейСмотреть фотографии
20:16
С экс-депутатом Владимиром Мурзенко простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
19:39
Когда в Волгограде и области ударят первые заморозки: прогноз на октябрьСмотреть фотографии
19:26
100-летний ветеран ВОВ Александр Медков открыл матч «Ротора» и «Сочи»Смотреть фотографии
19:13
Почти век с честью: волгоградский ветеран Иван Мишин отметил 99-летиеСмотреть фотографии
18:52
Снижение цен на 0,2% на еду в Волгоградской области зафиксировал Банк РоссииСмотреть фотографии
18:12
Не пародия и не «придумывание» эпохи: в Волгограде ожила история военного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 