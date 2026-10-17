



17 октября в Волгограде прошли соревнования спасателей. Сотрудники регионального главка МЧС России на время покоряли 27-этажное здание «Волгоград-СИТИ». В состязании приняли участие 30 лучших пожарных. Их задача была как можно быстрее подняться по лестнице на крышу высотного здания в полной экипировке весом более 25 килограмм. О том, как покорялся небоскрёб, в фоторепортаже ИА «Высота 102».













Мероприятие началось с построения личного состава, после чего огнеборцы прошли медосмотр, получили кислородные баллоны и начали поочерёдно взбираться наверх.





По информации пресс-службы спасательного ведомства, каждому участнику пришлось преодолеть высоту порядка 102 метров – 810 ступеней.





Пешком подняться на 27-й этаж даже для подкаченного обывателя задача не самая простая. Ещё сложнее её выполнить с тяжёлой экипировкой наперевес, а сотрудникам МЧС пришлось брать штурмом высотку ещё и в противогазах, в условиях острой нехватки кислорода и колоссальных нагрузок.









Такие физические испытания стали серьёзным вызовом для организма спасателей, но, несмотря на сложности, все огнеборцы успешно покорили высотку.













По итогу состязания чемпионом стал Роман Залиев, старший пожарный 2-й пожарно-спасательной части. Он вбежал на 27-й этаж всего за 5 минут и 3 секунды. Немного ему уступил Константин Вольхин, мастер-пожарный СПСЧ. Ему высота покорилась за 5 минут и 8 секунд. Третье место занял Игорь Рыжов из СПТ, он взял небоскрёб штурмом за 5 минут и 20 секунд.













Здесь же, на крыше одного из самых высоких зданий Волгограда, прошла и церемония награждения. Тройке лучших на вертолётной площадке были вручены медали, почётные грамоты и ценные призы.

Фото: Андрей Поручаев