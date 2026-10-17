Главное

Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублей
С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету...
Федеральные новости
 Индексация зарплат педагогов высшей школы составит 6,8% в 2027 году
Индексация заработной платы педагогов высшей школы запланирована на уровне 6,8% в 2027 году, 6,9% – в 2028-м и 7,1% – в 2029-м. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования...
Общество

Золотое дно и вечная молодость. Какие тайны скрывает самое солёное озеро России – Эльтон

Общество 17.10.2026 19:44
0
17.10.2026 19:44


Озеро Эльтон, называемое не иначе как соленое чудо России, манило человека во все времена. Сотканные в яркое полотно легенды гласят о разном – в одних уникальный объект сравнивают с золотом из-за ценнейшей соли, в других его и вовсе нарекают источником вечной молодости. О загадках уникального природного уголка Волгоградской области расскажем в материале ИА «Высота 102».

Сокровища хана и девушка в облаках

Кажется, что за время сотен научных экспедиций озеро исследовано вдоль и поперек – ученые знают и о целебных свойствах соли, и о причинах малинового окраса берегов и солончаков. Однако, каким бы изученным ни казалось это удивительное место, закрыть книгу под названием «История Эльтона» специалисты не могут до сих пор – ведь даже происхождение его названия вызывает у них немало разногласий.

По одной из самых распространенных и закаленных временем версий, свое название крупнейшее минеральное озеро Европы получило из-за английского лейтенанта Джона Эльтона, который по приглашению Василия Татищева участвовал в Оренбургской экспедиции по изучению степных районов России. Так же часто Эльтон связывают с монгольским «Алтын – Нором», то есть золотым дном.

– По легенде после серьезнейшего поражения на Куликовом поле возвращавшийся в Золотую Орду татаро-монгольский хан Мамай спрятал золото и драгоценности в водах Эльтона, – рассказывают местные краеведы. – Со временем их якобы разъела соль, поэтому вода приобрела золотистый оттенок.


К слову, параллельно с научной версией о причинах необычного цвета эльтонской воды местные жители до сих пор транслируют и более романтичную историю. Туристам, которые приезжают за лечебными процедурами из разных уголков страны, напоминают одно из произведений якутского эпоса. По его сюжету дочь Тенгри –хана ( о нем мы, кстати, еще вспомним в этом материале) Алтын-Дьюстик прямо в облаках пасет золотых коней отца. Автор сказания убежден, что и цвет животных, и розовое одеяние девушки отражаются в соленых водах Эльтона, что и придает им такой уникальный колер.

Вечная молодость и общение с духами

Путешественникам, которые оказываются на Эльтоне и интересуются загадками озера, основатель культурного центра «Алтын-Нур» Смагул Мунтаев рассказывает две легенды – русскую и казахскую.

Одна из них гласит, что проходивший мимо озера крестьянин заметил в нем много соли, которая в те времена ценилась на вес золота. Вернувшись к своему барину, он сказал: «Если ты займешься разработкой тех мест, то непременно станешь богатым». Ну, а кто из нас не хочет быть богатым? Барин организовал экспедицию и, когда ее участники пытались найти водную гладь, крестьянина спрашивали: «Это или не это?». Он же в свою очередь отвечал: «Иль то, иль не то – я не знаю». Легенда гласит, что именно так и получилось название Эльтон. А вот казахи предлагают свой вариант. Пасшие скот, наши предки всегда и везде искали хорошие пастбища. И вот однажды, перегоняя животных, они увидели большое зеркало воды. Отличное место для выпаса и для жизни – свежий воздух, бескрайние просторы, воды видимо-невидимо. Обрадовавшись, они подошли к глади, но вместо воды увидели рапу. В знойный летний день, когда вокруг не было ни ветерка, это место они назвали Желтын: жел в переводе с казахского означает «дорога», а тын – та самая тихая, безветренная погода.


Живущие не одно десятилетие и передаваемые из поколения в поколения, сказы о знаменитом озере в большинстве своем сводятся к его чудодейственным, исцеляющим, свойствам. И это, конечно, не зря, ведь минерализация Эльтона составляет 200-500 г/л, что значительно превышает концентрацию в Мертвом море.

Казахи до сих пор поведают вам легенду о том, что в воды Эльтона спускался небесный покровитель Тенгри-хан, желающий продлить себе вечную молодость, – продолжает Смагул Мунтаев. – По этому поверью степи принадлежали людям, а вот места, расположенные выше или ниже, духам – хозяевам. Считалось, что именно тут человеку не требовались никакие жертвоприношения, и общаться с духами в окрестностях Эльтона он мог просто так.


Об истории построенной на Эльтоне грязелечебницы корреспонденты ИА «Высота 102» расскажут в отдельном материале. А вот «живые» истории пациентов, успевших оценить эффект от грязевых процедур и рапных ванн, читайте здесь.

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.10.2026 19:44
Общество 17.10.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 18:44
Общество 17.10.2026 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 17:38
Общество 17.10.2026 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 15:42
Общество 17.10.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 14:15
Общество 17.10.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 13:25
Общество 17.10.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 12:29
Общество 17.10.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 11:01
Общество 17.10.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 10:12
Общество 17.10.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 09:41
Общество 17.10.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 08:49
Общество 17.10.2026 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 08:28
Общество 17.10.2026 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 07:41
Общество 17.10.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 06:45
Общество 17.10.2026 06:45
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2026 05:57
Общество 17.10.2026 05:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
Сенсация в Питере: молодёжка «Ротора» обыграла фаворита и забрала три очкаСмотреть фотографии
20:12
«Это уже второй раз за сутки»: в Волгограде вновь вспыхнул аварийный домСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Золотое дно и вечная молодость. Какие тайны скрывает самое солёное озеро России – ЭльтонСмотреть фотографии
18:44
Полтонны тыкв унесли домой гости ЦПКиО в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
До 20 лет тюрьмы грозит паре волгоградцев за 24 нарко-тайникаСмотреть фотографии
16:44
«Спартак-Волгоград» громит «Восток‑2» – 18:8 – в казанском туреСмотреть фотографии
15:42
«В экипировке и с баллоном наперевес»: смотрим как спасатели на время покоряли 27-этажный бизнес-центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области количество происшествий на воде сократилось на 15%Смотреть фотографии
13:45
«Ротор» – «Сочи» – два взгляда на один матч. Тренеры о домашней осечке «Ротора»Смотреть фотографии
13:25
В Краснодаре нашли тела пропавших после убийства волгоградских подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Андрей Бочаров поручил создать бесплатные парковки в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцы поддержали пожизненный запрет вейпов для молодёжиСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом двое госпитализированы после столкновения иномарокСмотреть фотографии
09:41
ВС РФ нанесли удары по металлургическим заводам и энергетической инфраструктуре УкраиныСмотреть фотографии
08:49
Минобороны за ночь уничтожило над регионами России 610 БПЛАСмотреть фотографии
08:28
Минтруд поднимет пособие для безработных волгоградцевСмотреть фотографии
07:41
Минобрнауки планирует приравнять призёров олимпиад к 100-балльникамСмотреть фотографии
06:45
В Волгограде отменены и задерживаются десять субботних авиарейсовСмотреть фотографии
06:19
1:0 – любимый счёт «Сочи»: «Ротор» не смог сломать эту привычку гостейСмотреть фотографии
05:57
МЧС обезвредит авиабомбу, найденную в лесопосадке под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:20
«Ротор» уступил «Сочи» в домашнем матче: единственный гол решил исход встречиСмотреть фотографии
21:06
Главпочтамт Волгограда дождался ремонта: крышу обновят за 3,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:49
Матч «Ротор» – «Сочи» собрал на «Волгоград Арене» 13 832 болельщикаСмотреть фотографии
20:39
МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублейСмотреть фотографии
20:16
С экс-депутатом Владимиром Мурзенко простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
19:39
Когда в Волгограде и области ударят первые заморозки: прогноз на октябрьСмотреть фотографии
19:26
100-летний ветеран ВОВ Александр Медков открыл матч «Ротора» и «Сочи»Смотреть фотографии
19:13
Почти век с честью: волгоградский ветеран Иван Мишин отметил 99-летиеСмотреть фотографии
18:52
Снижение цен на 0,2% на еду в Волгоградской области зафиксировал Банк РоссииСмотреть фотографии
18:12
Не пародия и не «придумывание» эпохи: в Волгограде ожила история военного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 