



Озеро Эльтон, называемое не иначе как соленое чудо России, манило человека во все времена. Сотканные в яркое полотно легенды гласят о разном – в одних уникальный объект сравнивают с золотом из-за ценнейшей соли, в других его и вовсе нарекают источником вечной молодости. О загадках уникального природного уголка Волгоградской области расскажем в материале ИА «Высота 102».

Сокровища хана и девушка в облаках

Кажется, что за время сотен научных экспедиций озеро исследовано вдоль и поперек – ученые знают и о целебных свойствах соли, и о причинах малинового окраса берегов и солончаков. Однако, каким бы изученным ни казалось это удивительное место, закрыть книгу под названием «История Эльтона» специалисты не могут до сих пор – ведь даже происхождение его названия вызывает у них немало разногласий.

По одной из самых распространенных и закаленных временем версий, свое название крупнейшее минеральное озеро Европы получило из-за английского лейтенанта Джона Эльтона, который по приглашению Василия Татищева участвовал в Оренбургской экспедиции по изучению степных районов России. Так же часто Эльтон связывают с монгольским «Алтын – Нором», то есть золотым дном.

– По легенде после серьезнейшего поражения на Куликовом поле возвращавшийся в Золотую Орду татаро-монгольский хан Мамай спрятал золото и драгоценности в водах Эльтона, – рассказывают местные краеведы. – Со временем их якобы разъела соль, поэтому вода приобрела золотистый оттенок.





К слову, параллельно с научной версией о причинах необычного цвета эльтонской воды местные жители до сих пор транслируют и более романтичную историю. Туристам, которые приезжают за лечебными процедурами из разных уголков страны, напоминают одно из произведений якутского эпоса. По его сюжету дочь Тенгри –хана ( о нем мы, кстати, еще вспомним в этом материале) Алтын-Дьюстик прямо в облаках пасет золотых коней отца. Автор сказания убежден, что и цвет животных, и розовое одеяние девушки отражаются в соленых водах Эльтона, что и придает им такой уникальный колер.

Вечная молодость и общение с духами

Путешественникам, которые оказываются на Эльтоне и интересуются загадками озера, основатель культурного центра «Алтын-Нур» Смагул Мунтаев рассказывает две легенды – русскую и казахскую.

– Одна из них гласит, что проходивший мимо озера крестьянин заметил в нем много соли, которая в те времена ценилась на вес золота. Вернувшись к своему барину, он сказал: «Если ты займешься разработкой тех мест, то непременно станешь богатым». Ну, а кто из нас не хочет быть богатым? Барин организовал экспедицию и, когда ее участники пытались найти водную гладь, крестьянина спрашивали: «Это или не это?». Он же в свою очередь отвечал: «Иль то, иль не то – я не знаю». Легенда гласит, что именно так и получилось название Эльтон. А вот казахи предлагают свой вариант. Пасшие скот, наши предки всегда и везде искали хорошие пастбища. И вот однажды, перегоняя животных, они увидели большое зеркало воды. Отличное место для выпаса и для жизни – свежий воздух, бескрайние просторы, воды видимо-невидимо. Обрадовавшись, они подошли к глади, но вместо воды увидели рапу. В знойный летний день, когда вокруг не было ни ветерка, это место они назвали Желтын: жел в переводе с казахского означает «дорога», а тын – та самая тихая, безветренная погода.





Живущие не одно десятилетие и передаваемые из поколения в поколения, сказы о знаменитом озере в большинстве своем сводятся к его чудодейственным, исцеляющим, свойствам. И это, конечно, не зря, ведь минерализация Эльтона составляет 200-500 г/л, что значительно превышает концентрацию в Мертвом море.

– Казахи до сих пор поведают вам легенду о том, что в воды Эльтона спускался небесный покровитель Тенгри-хан, желающий продлить себе вечную молодость, – продолжает Смагул Мунтаев. – По этому поверью степи принадлежали людям, а вот места, расположенные выше или ниже, духам – хозяевам. Считалось, что именно тут человеку не требовались никакие жертвоприношения, и общаться с духами в окрестностях Эльтона он мог просто так.





Об истории построенной на Эльтоне грязелечебницы корреспонденты ИА «Высота 102» расскажут в отдельном материале. А вот «живые» истории пациентов, успевших оценить эффект от грязевых процедур и рапных ванн, читайте здесь.