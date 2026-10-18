Опубликованы архивные фото центра Сталинграда и Волгограда





В Волгограде опубликовали архивные фото укладки брусчатки на Александровской площади – нынешней площади Павших Борцов.

Напомним, брусчатка в этом месте Сталинграда появилась до войны, в 30-е годы.







Как сообщалолсь ранее, недавно площадь Павших Борцов была капитально отремонтирована.

К слову, при реконструкции площади в 1930-е годы был снесен дом Синякова. А на месте магазина Добина впоследствии построят ЦУМ. Об этом рассказали в администрации Волгограда со ссфылкой на данные архивов.





Источник: Царицын.рф

Фото: Государственный архив Музейного фонда РФ