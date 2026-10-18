



В Волгоградской области все больше муниципалитетов присоединяются к отопительному сезону. По данным облкома ЖКХ, подтопка соцобъектов уже идет в 17 городах и районах. Полноценный отопительный сезон, когда ресурс поступает не только в соцобъекты, но и дома, стартовал в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке, Дубовском, Жирновском, Камышинском, Нехаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах.

На очереди – еще 11 муниципальных образований. В частности, в Камышине батареи потеплеют 21 октября. В ближайшее время котельные запустят также в Даниловском, Дубовском, Еланском, Калачевском, Ленинском, Новониколаевском, Среднеахтубинском, Урюпинском, Чернышковском районах и Фролово.



Справка. Тепло по данным на утро 18 октября подается в 483 школы, 400 дошкольных учреждений, 131 больницу, более 4,6 тыс. объектов жилого фонда. С начала сезона начали работу 274 котельных.



