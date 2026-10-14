



Светлоярский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя старшего судебного пристава. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Как ранее сообщалось информагентством, 49-летняя обвиняемая в октябре 2025 года, желая помочь племяннице погасить кредитную задолженность в 167 тысяч рублей, приняла к производству исполнительный лист о взыскании долга с родственницы. Затем она внесла заведомо ложные сведения об излишне арестованных средствах на счетах и направила в банк незаконные постановления о снятии арестов.

После снятия обеспечительных мер на счета должницы поступили деньги, достаточные для полного погашения задолженности.

Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.