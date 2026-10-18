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Общество

Волгоградцам напомнили, кому повысят пенсию в ноябре

Общество 18.10.2026 06:55
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18.10.2026 06:55


В ноябре 2026 года некоторым категориям россиян, в том числе волгоградцам, повысят пенсии, напоминает «Парламентская газета». 

В их числе окажутся, в частности, летчики и шахтеры. Размер надбавки зависит от различных факторов, в том числе, от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Перерасчет этих выплат, напомним,  проводят четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Повышенную выплату в ноябре получат также пенсионеры, которым в октябре 2026 года достигли 80-летнего возраста, а также те, кому в октябре впервые установлена инвалидность I группы.
Увеличение почтенным юбилярам произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее величина в 2026 году составляет  9584 рубля 69 копеек. То есть с ноября указанным категориям пенсионеров будет положена фиксированная выплата в размере 19 169,38 рубля.

Доплата к пенсии положена и пенсионерам, на содержании которых находятся нетрудоспособные родственники, например, дети или внуки до 18 лет. Сумма за одного иждивенца составляет одну треть от фиксированной выплаты. Если иждивенцев двое, доплата удваивается. При трех и более нетрудоспособных на содержании размер доплаты достигнет 100% фиксированной выплаты. 

В числе тех, кого ожидает добавка, оказались и те пенсионеры, которые незадолго до этого ушли с работы на заслуженный отдых. Ранее, с 2016 по 2024 годы, индексацию выплат работающим пенсионерам проводили по следующей схеме: новый размер пенсии фиксировали в документах, а деньги, пока человек работает, начисляли без учета индексации.
После выхода на пенсию человек получает право на восстановление всех пропущенных индексаций.


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