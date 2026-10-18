Перебои с телевидением и радио ожидают волгоградцев до 22 октября





Жителей Волгоградской области предупредили о сбоях в работе телевидения и радио. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные РТРС, в хуторе Бурацкий 22 октября с 10 до 16 часов будут наблюдаться проблемы с работой РТРС-1, РТПС-2 в связи с проведением профилактических работ.

В Волгограде сбой в работе РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Радио Маяк, Вести FM могут заметить жители улицы Краснополянская в период с 1-00 до 10-00 ч. 19 октября. Причина – профилактические работы.



Волгоградцев также предупредили о сбое в работе РТРС-1 и РТРС-2 в период с 11-33 ч. до 12.49 часов 19 октября из-за солнечной интерференции.



В Калаче-на-Дону проблемы с сигналом коснутся РТРС-1 и РТРС-2 в период с 10 до 16 ч. с 22 по 29 октября в связи с профилактическими работами.



Жителей хутора Калиновский ожидают неудобства, связанные с работой РТРС-1 и РТРС-2 с 11 до 17 ч. 21 октября. Причина – профилактика.



В Камышине 19 октября могут наблюдаться проблемы с работой РТРС-1 и РТРС-2, также с Радио России, Радио Маяк, Вести FM. Длительность периода сбоев – с 1 до 10 ч.



19 октября трудности с сигналом РТРС-1 и РТРС-2 коснутся жителей поселка Кировец в период с 1 до 10 часов в связи с профилактическими работами.



В станице Клетская неудобства с получением сигнала из-за проведения профилактики возникнут 19 октября в период с 1 до 10 часов и коснутся ОТРС-1 и РТРС-2.



В Михайловке в этот же день и в тот же временной отрезок проблемы ощутят те, кто смотрит программы РТРСМ-1 и РТРС-2, а также слушает Радио России.



