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Общество

«Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта

Общество 09.10.2026 18:19
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09.10.2026 18:19


Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию ИА «Высота 102», прошло сегодня, 9 октября, в Волгоградском областном театре кукол. За двадцать лет коллектив прошел путь от первого регионального информагентства до издания, которое удерживает читательский интерес наравне с федеральными СМИ.

Поздравить коллектив ИА «Высота 102» с юбилеем пришли руководители силовых структур региона, представители администрации Волгоградской области, Волгоградской городской думы, КСП Волгоградской области, регионального парламента, общественных организаций, деловые партнеры. В числе гостей праздника были сотрудники пресс-служб, бывшие сотрудники и друзья информагентства. 

Началось торжественное мероприятия с показа видеоролика об истории ИА «Высота 102». Архивные кадры напомнили собравшимся о создателях информагентства и пути, который прошла редакция от первых публикаций до сотен тысяч преданных читателей.


Первой к гостям обратилась главный редактор «Высоты 102» Евгения Соколова. Она поблагодарила всех, кто на протяжении двадцати лет оставался рядом с агентством, а также отметила, что коллектив продолжает держать планку честной и оперативной журналистики.

Поздравления и награды

Со сцены коллектив поздравил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. Он передал слова приветствия от имени губернатора Андрея Бочарова и подчеркнул, что «Высота 102» — первое информационное агентство, созданное в регионе, которое вот уже два десятилетия удерживает читательский интерес наравне с федеральными изданиями.

– Основа этого доверия проста и в то же время требует огромной профессиональной дисциплины: на сайте публикуются только проверенные факты. В эпоху, когда информация распространяется мгновенно, а желание выдать сенсацию порой опережает правду, такая позиция дорогого стоит, — отметил Шевцов.

Он отдельно поблагодарил журналистов за конструктивное взаимодействие с органами власти:

– Вы не просто информируете жителей о проблемах и решениях — вы выстраиваете честный, открытый диалог, задаёте острые вопросы. Это помогает вместе находить решения и делать важные для региона дела, – сказал замгубернатора.


В ходе церемонии были вручены:

 

  • Почётная грамота Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — ответственному редактору Наталье Денисовой;
  • Почётные грамоты Губернатора Волгоградской области — Наталье Денисовой и заместителю главного редактора Ирине Ильичёвой;
  • Благодарности Губернатора — Людмиле Ширяевой, Геннадию Гуляеву, Татьяне Жарковой, Вячеславу Зубареву, Алексею Костякову и Виктории Чумаковой.

 

Сотрудников агентства также отметили заместитель председателя Волгоградской городской думы Геннадий Кузнецов, председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев, председатель контрольно-счётной палаты региона Александр Носов и председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.

О многолетнем сотрудничестве с агентством говорили начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Павел Гищенко, прокурор региона Денис Костенко, начальник главного управления МЧС по области Иван Павленко, начальник Управления Росгвардии Сергей Киляков, начальник Волгоградской академии МВД Виорел Флоча и заместитель председателя областной организации «Динамо» Сергей Макаров.

Премия «Твоя Высота», арт-объект и новый сайт

Особым событием вечера стало вручение премии «Твоя Высота», учрежденной внутри редакции. Первыми награжденными стали те, кто стоял у истоков агентства вместе с его создателем Сергеем Трофимовым и продолжает работать сегодня.


На пороге нового десятилетия коллектив анонсировал сразу два проекта. Первый — создание арт-объекта, посвященного журналистике. Его планируют установить в Центральном парке культуры и отдыха, у колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Проект разрабатывают совместно с преподавателями и студентами Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, договоренность с дирекцией парка уже достигнута.

Второй — запуск новой версии сайта «Высоты 102». О том, как изменится облик информагентства, рассказал директор компании «Магвай» Никита Заславский.


На протяжении вечера для гостей выступали студия вокала «Престиж» под руководством Оксаны Дёмкиной и образцовый эстрадно-спортивный коллектив «Каскад» под руководством Дмитрия Сидельникова.

Коллектив агентства поблагодарил за поддержку в организации мероприятия АО «Сады Придонья», компанию «Синара-Девелопмент», Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком» и компанию «Арконт В». 

Фото Геннадий Гуляев / Андрей Поручаев

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