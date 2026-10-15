Волгоградец расправился со своим знакомым в поселке Мирный





В Краснооктябрьском районе Волгограда возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

По данным следствия, 12 октября 2026 года мужчина распивал спиртные напитки с знакомым в своей квартире в посёлке Мирном. Во время конфликта он нанёс гостю два удара ножом в область груди и шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После произошедшего злоумышленник сообщил о случившемся соседям, которы вызвали скорую помощь и полицию. Фигурант задержан, проводятся следственные действия. Решается вопрос о заключении его под стражу.