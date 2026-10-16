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Расследования

В центре Волгограда снимут продолжение сериала «Камбэк» с российскими звездами

Расследования 16.10.2026 14:27
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16.10.2026 14:27


Виды Волгограда могут войти в сцены второго сезона  популярного сериала «Камбэк». Как сообщили в администрации Волгограда, соответствующее обращение отправила съемочная группа одной из российских продюсерских компания в городскую межведомственную комиссию по содействию в организации съемок фильма на территории областного центра. 

В частности, создателей сериала заинтересовали такие локации, как площадь Павших борцов, набережная, виды на здания музыкального театра и планетария.  

Cъемки могут начаться  уже в октябре, отметили в мэрии.

Напомним, первый сезон сериала «Камбэк» вышел в прокат в 2025 году. Жанр этого фильма – драма с элементами триллера. По сценарию, действия разворачиваются в Нижнем Новгороде в начале двухтысячных, когда группа старшеклассников заводит дружбу с бомжом, который из-за амнезии ничего не помнит. Однако затем память начинает к нему возвращаться, но это окажется смертельно опасным.

В главных мужских ролях в сериале сыграли такие звезды российского кино,  как Александр Петров и Алексей Чадов. 


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