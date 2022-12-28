



Уходящий 2022 год, как и предыдущие годы, в Волгоградской области тоже оказался богат на коррупционные скандалы и громкие судебные процессы. Редакция ИА «Высота 102» вспомнила самые резонансные дела за прошедшие двенадцать месяцев.





В начале 2022 года приговор выслушал предпоследний фигурант дела о хищении более 120 миллионов рублей на ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Ранее были осуждены другие участники многомиллионной аферы – директор ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников и руководитель скандальной компании «Гринлайт» Александр Фирсов.

В настоящее время идет судебный процесс над Михаилом Калонкиным – техническим директором «Гринлайта», а приговор ему будет вынесен уже, вероятно, в следующем году.





В августе 2022 года Центральный районный суд Волгограда поставил точку в криминальной истории, связанной с именем бывшего заместителя мэра Волгограда Владимиром Сидоренко. Чиновник обвинялся в служебном подлоге при подписании документов о введении в эксплуатацию недостроенного торгового центра в Тракторозаводском районе Волгограда. Его подпись позволила заключить застройщику долгосрочный договор аренды на данный участок. Но на самом деле, как это могут и сейчас видеть тысячи проезжающих ежедневно мимо долгостроя волгоградцев, объект давно заброшен и никаких работ там не ведется.

Суд признал Владимира Сидоренко виновным в совершении служебного подлога, однако от уголовной ответственности тут же освободил в связи с истечением срока давности совершения преступления. Однако своей должности чиновник лишился.





Неудачным выдался уходящий год и для другого заместителя мэра, только города Волжский. Виктор Сухоруков также погорел на «теплых» отношениях с коммерсантами. Его обвиняли в покровительстве одной волжской фирме, не желающей платить арендные платежи в бюджет. Виктор Сухоруков, в полномочия которого входил контроль за судебными исками мэрии Волжского, дал указание своему подчиненному не являться на заседания в арбитражный суд, куда администрация обратилась с финансовыми претензиями в адрес местных коммерсантов.

Воспользовавшись полученной отсрочкой, компания благополучно продала имущество на 200 миллионов рублей и обанкротилась. Бюджет города не получил в итоге приличную сумму – около 39 миллионов рублей. На суде Виктор Сухоруков всячески отрицал покровительство оставившей с носом казну компании, однако приговор Волжского городского суда областной суд оставил в силе.

Виктор Сухоруков был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также в отношении него был вынесен запрет занимать должности в органах власти в течение двух лет. Кроме того, в настоящее время его имущество на сумму около 6 миллионов рублей арестовано и, вероятно, к нему будет подан иск о возмещении нанесенного бюджету города ущерба. После вступления приговора в законную силу Виктор Сухоруков был уволен с должности заместителя мэра городского округа.





Еще одного бывшего чиновника Волжского с двумя сообщниками судят за картельный сговор при строительстве детского сада в поселке Металлург. Кроме экс-начальника управления капитального строительства Михаила Шушко на скамье подсудимых также оказались начальник колонии №26 Андрей Штангруд и директор фирмы «Каспий» Марат Гусейнов. Чиновники Волжского так хотели отдать дорогостоящий подряд компании «Каспий», что нарушили закон при проведении аукциона. В конечном итоге «Каспий» получил право на строительство детского сада уже от УФСИН по Волгоградской области, которому администрация города передала заказ на возведение социального объекта по итогам закупки у единственного поставщика. При этом добросовестной компании, которая изначально честно выиграла аукцион, было отказано в заключении контракта по надуманным основаниям.

Интересно, что Михаил Шушко ранее уже был осужден Волжским городским судом и все за те же «шалости» с детским садом, правда, с другим, который начал строиться еще в 2018 году. В декабре 2019 Шушко, зная, что садик не успели возвести, потребовал от директора фирмы-подрядчика составить и подписать акты выполненных работ. При этом на момент приемки в детском саду не были установлены предусмотренные контрактом системы вентиляции и пожарной сигнализации. Общая стоимость выполненных лишь на бумаге работ составила более 2,3 млн рублей. За служебный подлог бывший чиновник отделался, можно сказать, легким испугом – суд назначил ему два года условно.





Не менее резонансный приговор огласили в 2022 году Андрею Мохову – бывшему директору спортивной школы № 6 в Красноармейском районе Волгограда. Он и его подельник были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве при заключении контракта. Так, экс-директор спортшколы пообещал знакомому коммерсанту за вознаграждение оказать содействие за заключение с учреждением договора на ремонт кровли. Мохов получил за якобы оказанные коммерсанту услуги 1 миллион 670 тысячи рублей. Андрей Мохов был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его подельник – к 5,5 годам.





Попались на совершении коррупционных преступлений и двое бывших чиновников Краснооктябрьского района. Экс-заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда Антон Будник и экс-заместитель начальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС Артем Майхрук обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения и мелком взяточничестве. Предприимчивые товарищи получили от бизнесмена полмиллиона за то, что якобы не будут отключать коммунальные ресурсы в здании его автосервиса в рамках исполнительного производства.

Впрочем, Артем Майхрук не брезговал и мелочевкой в виде 3 тысяч рублей, которые он, по версии следствия, получил от предпринимателя за услугу при согласовании места размещения мусорного контейнера. Бывшим чиновникам еще предстоит выслушать приговор суда.





Поменял кресло главного врача детской больницы в Волжском на место в бараке и Евгений Дергачев. Он устраивал у себя на работе мертвые души и действовал вместе с бывшей чиновницей облкомздрава Светланой Колесниковой. Ущерб от действий детского доктора составил около 4 миллионов рублей.

Евгений Дергачев получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Светлана Колесникова отправилась в места лишения свободы на 7 лет.





Ожидает приговора и глава Лозновского сельского поселения Дубовского района Светлана Пузанова. Ее обвиняют в махинациях при строительстве пожарного опорного пункта в селе Лозное. По версии следствия, около 370 тысячи рублей ушли не по назначению при строительстве. Но чиновница свою вину отрицает. Пока суд да дело, Пузанову вновь избрали на должность главы поселения.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»