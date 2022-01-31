Суд в Волгограде отправил в колонию экс-председателя облкомприроды





Сегодня Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор бывшему председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права на 2 года занимать должности на государственной службе.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, экс-чиновник полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, Виталий Сазонов являлся одним из фигурантов громких дел, возбужденных по фактам хищения средств нацпроекта «Экология», направленных на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе. ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило контракт с компанией «Гринлайт», которая должна была вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок из Среднеахтубинского района на участок карьера в хуторе Заяр. После этого на территориях бывших свалок площадью 62 га должны были начаться работы по рекультивации земель. За это подрядчик получил 269 млн рублей, однако работы не выполнил, а создал лишь видимость их проведения. Часть отходов была закопана на этих же несанкционированных свалках.

Несмотря на явные нарушения в исполнении контракта, Виталий Сазонов поручил директору ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаилу Ситникову подписать акты выполненных работ. Сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 млн рублей, считало следствие.

Два участника этой аферы уже осуждены. Так, директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников по приговору суда отправился в места лишения свободы на полтора года, Александр Фирсов, директор ООО «Гринлайт» получил 3,5 года колонии. Кроме того, с осужденного взыскано более 102 миллионов рублей ущерба в пользу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Судебный процесс в отношении Михаила Калонкина, которого следствие считает организатором хищения средств нацпроекта, еще продолжается. Между тем, в регионе выявлены и другие факты хищения федеральных средств при ликвидации свалок в других районах Волгоградской области, а также при расчистке ериков.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.