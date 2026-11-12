Елена Кудлаева переизбрана на порст главы Суровикино





В Суровикино Волгоградской области подвели итоги выборов главы городского поселения. Этот пост вновь заняла Елена Кудлаева.

- Решением Совета депутатов главой городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района единогласно переизбрана Кудлаева Елена Федоровна, - сообщили в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона.

Конкурс по отбору кандидатур состоятся 12 ноября.

Отметим, Елена Кудлаева имеет высшее педагогическое образование. Занимает пост главы райцентра с 2021 года. Ранее с 2017 по 2021 год она возглавляла администрацию Качалинского сельского поселения, с 2018 по 2021 год была председателем Суровикинской районной думы.

Фото: администрация Суровикино