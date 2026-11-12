



В ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы от жителей региона на отсутствие отопления. По просьбе редакции Госжилнадзор берёт обращения граждан на контроль. 12 ноября инспекторы сообщили о первых положительных результатах.

На территории Волгограда специалисты смогли вернуть тепло в многоквартирный дом №7 на ул. Байдакова посёлка Гумрак. Работы здесь потребовали вмешательства ресурсоснабжающей организации.

- По окончании работ на наружной системе теплоснабжения теплоноситель поступает в МКД на параметрах в соответствии с температурным графиком. В ближайшее время должны быть завершены работы по восстановлению благоустройства, - сообщили в Госжилнадзоре Волгоградской области.

Возобновление полноценного теплоснабжения многоквартирного дома №36 на ул. Саушинской потребовало скоординированной работы ресурсонабжающей организации совместно с УК «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ».

- Были выполнены регулировочные и ремонтные и регулировочные работы как на внутренних, так и на наружных сетях теплоснабжения. Отопление в доме нормализовано, - подчеркнули специалисты.

Тревожный сигнал, поступивший из посёлка Линево Жирновского района, потребовал комиссионного обследования. По информации Госжилнадзора, на момент осмотра жилого помещения, собственница которого жаловалась на частичное отсутствие тепла, необходимость в регулировке или иных дополнительных мерах уже отсутствовала. Специалисты обслуживающей организации МУП «Линевский КК» совместно с сотрудниками районной администрации отклонений температурного режима от нормативов не обнаружили.

Отметим, ранее редакция сообщала о наиболее быстром способе связи с Государственным жилищным надзором Волгоградской области. Для этого специалисты запустили круглосуточную горячую линию в национальном мессенджере «Макс». Добавив в свои контакты номер 89377340594, в списке чатов у вас появится диалог «Госжилнадзор». В нём вы можете кратко изложить проблему, указать точный адрес, ФИО и контактный телефон. Инспекторы обещают передать полученные данные во все ответственные структуры и организации, а также проконтролировать решение вопроса вплоть до пуска тепла и полной отладки систем отопления.

Фото из архива ИА «Высота 102»