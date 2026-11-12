Волгоградцам объявили о беспилотной опасности вечером 12 ноября





12 ноября в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующие предупреждения в 19:48 начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

- Экстренная информация РСЧС: БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 19:48 12.11.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, — говорится в уведомлениях.

Также специалисты рекомендуют не подходить к остеклённым проёмам, не пользоваться лифтом и соблюдать меры предосторожности вплоть до отмены режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»