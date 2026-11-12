



В Волгоградской области зафиксирован резкий рост количества жалоб на заморозку финансовых операций. По информации Банка России, за девять месяцев 2026 года количество соответствующих обращений выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Специалисты отмечают, что такие результаты связаны с применением дополнительных механизмов защиты от мошенничества. При этом позитивный эффект от ограничений всё же перевешивает побочные проблемы. В целом количество жалоб на финансовые организации сократилось на 5,5% до 3,2 тыс.

В основном снижение связано как раз с уменьшением количества нареканий на действия аферистов. Кроме того, реже клиенты банков начали сообщать регулятору о случаях проблем с оформлением автокредитов и о навязывании финансовыми организациями дополнительных услуг.

При этом эксперты Банка России зафиксировали за минувшие девять месяцев и резкий рост жалоб на микрофинансовые организации. Таких обращений стало больше сразу на 40%.

- Жители Волгоградской области стали чаще направлять в Банк России жалобы на МФО из-за деятельности раздолжнителей — недобросовестных долговых консультантов, которые вводят людей в заблуждение. Например, обещают заемщику полное погашение долгов за плату, но предлагают схемы, которые только усугубляют его положение, — уточнил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.

Отметим, также волгоградцы стали реже жаловаться на страхование жизни, но при этом выросло количество нареканий к работе в рамках ОСАГО. Автолюбители сообщают о затягивании выплат, ремонта и некорректных расчётах страховщиков.

Фото из архива ИА «Высота 102»