



В Волгограде в разгар сезона замены шин перед предстоящей зимой специалисты вновь фиксируют рост стихийных свалок с отработанной резиной. По информации регионального оператора «ЭкоЦентр», заавалы к 12 ноября наблюдаются буквально в каждом районе региональной столицы. При этом местами для складирования таких отходов волгоградские автолюбители неоправданно выбирают контейнерные площадки в МКД.





Напомним, что покрышки не относятся к коммунальным отходам, запрещены к захоронению, являются источником загрязнения окружающей среды. Шины медленно разлагаются, выделяя опасные вещества, включая токсины и канцерогены. Однако же, волгоградские автолюбители, меняющие резину в целях собственной безопасности, о безопасности общественной задумываться не хотят.

Наибольшее количество площадок со скоплением шин, по данным «ЭкоЦентра», зафиксировано в Дзержинском районе. Так, например, по адресу ул. им. Хорошева, 8 покрышками и стройотходами полностью оказался заполнен отсек под КГО. На улице Раздольной, 18 в том же Дзержинском районе гора шин выросла рядом с контейнерной площадкой.





Региональный оператор по обращению с ТКО призывает жителей Волгограда ответственно подходить к утилизации автомобильных шин и передавать их специализированным организациям для дальнейшей переработки. Волгоградцам напоминают: вышедшая из эксплуатации автомобильная резина является ценным ресурсом, пригодным для переработки. Так, например, из старых шин производят новые автопокрышки, спортивное покрытие, утеплители, обувь и строительные материалы.

Куда можно сдать отслужившие шины? Производственный участок по приему и переработке б/у шин находится в Городищенском районе на территории администрации Ерзовского городского поселения. Шины сюда можно привезти с 8:00 до 15:00 (принимают бесплатно). Станция работает с 2024 года и принимает отработанные покрышки от физических и юридических лиц. Из пункта в Ерзовке покрышки отправляют в Республику Татарстан для глубокой переработки.

Кроме того, добросовестные шиномонтажные мастерские имеют договоры на спецутилизацию шин. При смене резины волгоградцам, как правило, предлагают сдать покрышки за небольшую плату.

Напомним, что в Волгограде за сброс шин на контейнерные площадки предусмотрены штрафы как для юридических, так и физических лиц.