



В советские годы, пожалуй, каждый волгоградец хотя бы раз был на сеансе в кинотеатре «Победа». Еще бы! Именно этот зал считался лучшим в городе - с него начинались все газетные колонки да и в списке всех сталинградских, а затем и волгоградских кинотеатров он неизменно шел первым. Об удивительной судьбе здания, построенного еще в Царицыне, пережившего Сталинградскую битву, ставшего визитной карточкой послевоенного Сталинграда и получившего вторую жизнь в наши дни – в материале ИА «Высота 102».





Новенький кинотеатр заработал в Волгограде в 1948 году – к очередной годовщине Октябрьской революции. Первым на большом экране зрителям показали довоенный фильм Веры Строевой «Поколение победителей».

Впрочем, история легендарной «Победы» начинается вовсе не с этого. В 1896 году в Царицыне открылось первое ремесленное училище, не имевшее собственного помещения и временно квартировавшееся в здании, арендованном у братьев Серебряковых – после его заняла Женская гимназия № 2, а сейчас в нем располагается школа № 83.

– В это время ремесленному училищу возводили собственное помещение, которое в будущем и станет современным кинотеатром, – рассказывает волгоградский краевед Роман Шкода. – Его строительство и полное оснащение обошлось в 45 тысяч рублей! Освящение нового здания, в котором были классные комнаты, слесарная и столярная мастерские, а также небольшой плавильный цех, состоялось в Царицыне 5 октября 1897 года.

В следующие десятилетия строение, на судьбу которого выпадет немало испытаний, еще не раз меняло своих постояльцев – после Гражданской войны ремесленное училище стало профтехшколой имени Кулибина, а в 1930-м ее преобразовали в Сталинградский судостроительный техникум.

Не просто кинотеатр, а центр культурной жизни

После войны получившее немалые «увечья» здание могли и не восстанавливать – будь бы в Сталинграде реализован проект «города-мемориала». Однако сослагательного наклонения у истории нет, и уже в 1946 году архитектор Ефим Левитан получил задание – вернуть жизнь на руины когда-то существовавшего здесь ремесленного училища.

– Уже через два месяца здесь начались строительно-монтажные работы, и, что интересно, проектирование шло одновременно с работами на объекте, – говорит Роман Шкода. – Помимо Левитана над проектом также работали проектировщики Борисенко, Оганесян, инженер Ткачёв. Строительство вёл трест «Сталинградкультурстрой». Специалисты оставили основные очертания исторического здания, но придали ему качественно новый вид за счет постройки колонн поверх старого фасада. Колоннада с треугольным фронтоном была как бы наброшена на старое здание училища, а расположенные по бокам от неё крылья с тремя окошками в ряд – дореволюционные. Правда, собственно дореволюционным являлось только правое крыло, фасадная стена левого была обрушена в дни Сталинградской битвы и восстановлена уже в 1946-м. К слову, именно тогда здание, построенное в Царицыне из красного кирпича, предложили выкрасить в белый.





Спустя два года начала работ не просто посвежевшие, а будто задышавшие полной грудью помещения кинотеатра «Победа» готовились ко встрече с первыми зрителями – акт приемки здания в эксплуатацию был подписан 4 ноября 1948-го. Уже спустя несколько дней сталинградцы смогли лично оценить работу знаменитых архитекторов – рассмотрев новые залы с люстрами, заглянув в буфет и, конечно, увидев на экране первую кинокартину.

– Кинотеатр был оборудован новейшей киноаппаратурой как для обычного, так и для широкоформатного кинопоказа, – рассказывают в государственном архиве Волгоградской области. – Все фильмы демонстрировались в «Победе» первым экраном. Каждый день за час до начала сеансов в верхнем фойе показывали научно-популярные и документально-хроникальные картины. А перед началом вечерних фильмов здесь устраивались концерты эстрадного оркестра самого кинотеатра.

Долгие годы «Победа» оставалась номером один – сохраняя одновременно и звание лучшего в городе кинотеатра, и центра культурной жизни. Здесь проводились и лекции, и смотры самодеятельности, и встречи с известными кинодеятелями. Так, в конце января 1973 года волгоградцам показали премьеру фильма «Горячий снег», снятого по одноименному роману Юрия Бондарева. После просмотра трогательной картины о войне в фойе кинотеатра встретились ветераны Сталинградской битвы, а также режиссер исторической киноленты Гавриил Егиазаров, оператор Федор Добронравов и военный консультант Виталий Воскресенский. Конечно, этот пример – лишь единичный, и перечислить всех режиссеров и артистов первой величины, когда-то бывавших в волгоградской «Победе», попросту не хватит места.





Новая жизнь волгоградской «Победы»

Флагманом среди своих «коллег» волгоградская «Победа» оставалась даже в 90-е годы. В начале двухтысячных для него закупили современную систему объемного звука Dolby Digital. Однако, даже несмотря на локальные обновления, конкурировать с набирающими популярность мультиплексами в торгово-развлекательных центрах классическому кинотеатру было уже не под силу.





В 2006 году его история подошла к концу. На несколько лет помещения, в которых когда-то кипела киножизнь, приняли детей из расселенного ГДЮЦа. И хотя в «Победе» вновь зазвучали голоса, облик состарившегося и всерьез обветшавшего здания вызывал у горожан серьезные опасения. В 2020-м году в бывшем кинотеатре наконец загремела строительная техника. Для реконструкции «Победы» подрядчику пришлось практически полностью разобрать здание. При проведении работ подрядная компания столкнулась с немалым количеством сюрпризов, из-за которых специалистам приходилось вносить коррективы в представленный заказчиком проект.





Так, к примеру, были выявлены скрытые дефекты – рабочим предстояло поменять 18 перекрытий, поврежденных коррозией – изначально деформированные конструкции были скрыты под слоем бетона. Раскрывая историю слой за слоем, строители обнаруживали в стенах здания новые трещины и убеждались, что за время эксплуатации каналы для прокладки инженерных коммуникаций пришли в полную негодность. Обновляя уничтоженные временем детали, подрядчик одновременно восстанавливал все то, что было внесено в «охранный список»: карнизы, балюстрады, балконы и знаменитый фасад.





Несмотря на вскрывшиеся во время масштабной реконструкции нюансы, уже в 2023-м волгоградская «Победа» вновь «задышала», став домом для артистов Волгоградского театра кукол. Привыкая к просторным залам, костюмерным и гримерным, актеры быстро обжили помещения, открыв новую главу в истории здания показами новогодних спектаклей.

Фото Государственного архива Волгоградской области, Романа Шкоды и из архива V102.ru