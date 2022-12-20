Борьба с коррупцией

Придется сидеть: облсуд признал законным приговор вице-мэру Волжского Виктору Сухорукову

Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
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20.12.2022 13:27


Волгоградский областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Виктора Сухорукова, заместителя мэра Волжского, на приговор городского суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор по уголовному делу в отношении чиновника, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, вступил в законную силу. 

Напомним, Виктор Сухоруков был приговорен Волжским городским судом к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение двух лет. 

Чиновника обвиняли в покровительстве одной волжской фирме, которая задолжала в бюджет города около 39 миллионов в качестве арендных платежей. При этом Виктор Сухоруков дал указания своим подчиненным не принимать участия в рассмотрении поданного к компании иска в суде. В результате суд оставил иск мэрии Волжского без рассмотрения. А через некоторое время имущество фирмы-должницы на сумму более 200 миллионов рублей было передано в собственность третьих лиц, а сама компания объявила себя банкротом. 

На оглашении приговора чиновнику была обнародована  информация о любопытных нюансах расследования уголовного дела, в частности, о телефонной прослушке и допросе мэра Волжского. 

До настоящего времени долг перед бюджетом не погашен. В связи с этим на имущество Виктора Сухорукова стоимостью около 6 миллионов рублей был наложен арест. 

К слову, на сегодняшний момент Виктор Сухоруков продолжает занимать пост заместителя главы Волжского. Однако после вступления приговора в законную силу ему придется покинуть эту должность и отправиться в колонию для отбывания назначенного срока. 


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