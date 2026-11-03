Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой





Министерство юстиции России подало иск в Центральный районный суд Волгограда с требованием ликвидировать благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой и исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц. 3 ноября в ведомстве сообщили о причинах подачи иска РБК.

Так, в частности, в обоснование иска указано, что фонд допустил нарушения законодательства в сфере некоммерческих организаций. А именно – организацией не были предоставлены отчеты и сведения за 2024 и 2025 годы, фонд не получал корреспонденцию по адресу регистрации и не внес изменения в сведения об адресе организации в ЕГРЮЛ. В Минюсте отметили, что в адрес фонда направлялись информационные письма с требованиями устранить нарушения, однако они не были исполнены.

Тем временем, как сообщает ИА «Высота 102», согласно открытым данным, у индивидуального предпринимателя Исинбаевой Е.Г. отсутствует какая-либо задолженность. По данным Банка России, действующие приостановления операций по счетам отсутствуют. Соответствующие сведения содержатся в ответе на запрос редакции от 3 ноября 2026 года. Как ИП Исинбаева продолжает деятельность – сведений о ликвидации юрлица в открытых источниках нет.

Поиск по базе Федеральной службы судебных приставов не дает результатов о долгах Исинбаевой, следовательно, и нет возможности установить достоверно информацию об аресте ее счетов. Исполнительное производство в отношении благотворительного фонда Исинбаевой было прекращено летом 2026 года в связи с невозможностью физически взыскать долг в размере 12 тысяч рублей (ст. 46 п. 1 п.п. 4). Вероятно, по тем же причинам, по каким Минюст обнаруживает нарушения в сфере НКО со стороны фонда, – фактически организация уже не осуществляет свою деятельность.

Отметим, в социальных сетях Елена Исинбаева достаточно активна – часто выкладывает посты и общается с подписчиками. Примечательно, что многие ее сообщения связаны с крупной московской организацией, а контент с булками и блинами олимпийская чемпионка из Волгограда снимает в футболке в логотипом волгоградского хлебокомбината.