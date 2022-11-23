



В Дубовском районном суде Волгоградской области идет процесс по обвинению главы Лозновского сельского поселения Светланы Пузановой в мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщает ИА «Высота 102», очередное заседание районного суда состоялось на днях.

Напомним, Светлану Пузанову в 2021 году обвинили в махинациях при строительстве опорного пожарного пункта в селе Лозное. По данным следствия, в рамках исполнения поручения областного руководства о необходимости построить на территории сельского поселения пожарную часть, подозреваемая заключила с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средств необходимо будет ей вернуть. Как установили следователи, стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потрачены на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол.

Местные жители помнят, как однажды рано утром в дом к главе явились сотрудники УФСБ, следователи, которые после обысков задержали чиновницу. Суд затем отправил Светлану Пузанову под домашний арест, где она провела несколько месяцев.

Однако затем главе сельского поселения изменили меру пресечения и она вернулась на свое рабочее место.





Историю со строительством пожарного депо местные жители хорошо знают. В 2018 году в Лозном начали возводить опорный пожарный пункт. К изумлению селян, строители поставили опорные столбы на голой земле без фундамента. А потом стали сооружать коробку из полураскрошенных плит. Лозновцы предполагают, что эти плиты были демонтированы из старых брошенных коровников, которых в округе немало. Потом выяснилось, что никакого проекта и разрешения на строительство депо не было и в помине. После того, как сомнительная стройка закончилась, чиновникам удалось узаконить самовольную постройку через суд.

Но больше всего информации о происходившем у бывшего главы Лозновского сельского поселения, а в настоящее время местного депутата Василия Дегтярева.

– В конце августа 2017 года была серьезная угроза населенным пунктам нашего поселения из-за природных пожаров, – вспоминает Василий Васильевич. – Тогда огонь шел прямо на хутор Спартак и Село Садки с двух сторон – с Оленьего и Городищенского района. Всего несколько километров отделяли эти села от огненной стены. После этого в администрации области и приняли решение построить в Лозном пожарное депо на два машиноместа. Я уже готовился заказать проект будущего депо, но потом были выборы и главой стала Светлана Пузанова.

По словам Василия Васильевича, он не понимает, как в головы местных чиновников закралась идея начать строить депо без проекта и, соответственно, разрешения на строительство.

– Мало того, что это очень важный объект был для нашего села, так еще в депо должны были находиться люди, – говорит Василий Дегтярев. – Но кто подумал об их безопасности, когда начинали по сути самовольное строительство? Опоры для плит привозили с заброшенных ферм, они были короткие для ангара, где должна была стоять техника, так представьте себе, плиты удлиняли с помощью кирпичной кладки! А потом сверху положили тяжеленные плиты. Кто даст гарантию, что депо однажды не сложится, как карточный домик? Кто подумал о жизнях людей, которые здесь работают? У меня нет ответов на эти вопросы. И мне непонятно, почему за самострой никто так и не ответил.





Между тем, сама глава Лозновского поселения отрицает все предъявленные ей обвинения. В невиновности чиновницы уверен и ее адвокат Андрей Гордеев.

– Никто и не отрицает, что депо строилось из старых плит. Поэтому общая стоимость опорного пункта составила около 3,4 миллиона рублей. Если бы строили по проекту и из новых стройматериалов, он бы стоил 20 миллионов. Кроме того, договоры заключались с индивидуальным предпринимателем, потому что с физическими лицами закон совершать такие сделки запрещает. Плиты для депо поставили местные фермеры, они и имели финансовые отношения с индивидуальным предпринимателем. Но глава поселения никаких денег ни у кого не брала. Суть обвинений смехотворна. Ведь пожарное депо построено, а, если построено, то на него и пошли все стройматериалы, которые были нужны. Удивительно, в Лозном хоть что-то возвели, а вместо того, чтобы наградить главу, возбудили дело, – заявил адвокат.





Однако местные жители, с которыми пообщались корреспонденты ИА «Высота 102», не очень верят в невиновность главы поселения. У селян возникли вопросы и к другому объекту, который возводился, да так и не был доведен до ума при Светлане Пузановой. Речь идет о хоккейной площадке, которая строилась на деньги ТОС «Лозновское». В настоящее время площадка представляет собой участок, огороженный забором без ворот, но и этой зимой, видимо, дети не будут гонять здесь с клюшкой. На неровной земле уже растут деревья, а из-за отсутствия покрытия каток здесь вряд ли зальют.

Интересно, что Светлана Пузанова до сих пор является действующей главой Лозновского поселения, хотя ее полномочия истекли еще в сентябре этого года. Однако местные депутаты лишили жителей права выбирать главу и решили сделать это за них, приняв положение о назначении руководителя поселения путем конкурса.

Но до сих пор конкурс на нового главу поселения не объявлен. А Светлана Пузанова продолжает руководить сельской администрацией в статусе подсудимой.