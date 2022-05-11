Экс-главврач больницы в Волжском Евгений Дергачев получил полтора года колонии

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 11 мая, вынесли приговор бывшему главному врачу ГБУЗ «Городская детская больница» Евгению Дергачеву. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, в суде были доказаны 16 эпизодов растраты и 13 эпизодов служебного подлога.

– Фигурант в период с апреля 2013 года по январь 2021 года фиктивно трудоустраивал в медицинское учреждение граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, – говорится в материалах уголовного дела, собранных сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. – При этом руководитель медицинского учреждения распоряжался деньгами, полученными в качестве заработной платы мертвых душ, по своему усмотрению.

Таким нехитрым способом Дергачев заработал более 2,7 млн рублей.

– С целью придания видимости исполнения трудовых функций виновный давал указание подчиненным сотрудникам вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, которые он самостоятельно утверждал, – уточняют в региональном следственном управлении.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой города Волжского.

– Вину в содеянном мужчина полностью признал, принял меры к возмещению причиненного ущерба, – сообщает Оксана Черединина. – С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения гособвинения Волжский городской суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дергачева сегодня же взяли под стражу в зале суда. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.