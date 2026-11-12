



Депутаты Среднеахтубинской районной Думы 12 ноября проголосовали за отставку главы муниципалитета Николая Патрина. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтерполитики, чиновник уходит с поста в связи с переходом на новую работу.

Напомним, Николай Патрин возглавлял район с декабря 2019 года. Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов дал положительную оценку его деятельности и по поручению главы региона Андрея Бочарова наградил его Почётным знаком Волгоградской области «За безупречную службу Волгоградской области» I степени.

Уходя с поста, Патрин поблагодарил депутатов за совместную работу на благо жителей района. Народные избранники также высказали ему слова признательности за честный и добросовестный труд и пожелали удачи на новом месте.

Исполнять обязанности главы Среднеахтубинского района будет первый заместитель главы муниципалитета Алексей Вайнбендер.