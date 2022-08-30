Борьба с коррупцией

«Просила дело прекратить»: экс-чиновницу облздрава отправили в колонию на 7 лет за взятку

Борьба с коррупцией 30.08.2022 17:17
0
30.08.2022 17:17


Светлане Колесниковой, бывшей сотруднице комитета здравоохранения Волгоградской области, не удалось оспорить приговор, вынесенный ей ранее Ворошиловским судом за получение взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, ей придется провести в колонии общего режима семь лет. 

Светлана Колесникова, являясь сотрудницей комитета здравоохранения Волгоградской области, была ответственной за контроль технического состояния государственных медицинских учреждений. По службе она познакомилась с Евгением Дергачевым, бывшим главным врачом детской больницы в Волжском, после чего у парочки возник хитроумный план, как можно разбогатеть на бюджетных деньгах.  

Дергачев фиктивно трудоустроил чиновницу  в детскую городскую больницу (сначала на должность экономиста, а затем – уборщика) и ежемесячно начислял ей зарплату. После этого он передавал деньги своей подельнице  в качестве взятки. Чиновница, в свою очередь, гарантировала отсутствие каких-либо проблем при проведении проверок медучреждения. 

Общая сумма денежных средств, необоснованно выплаченных Колесниковой в качестве заработной платы в период с 01.06.2015 по 01.12.2020 годы, составила 743 175 руб. Кроме того, в феврале 2021 года Колесникова, находясь в здании комитета здравоохранения Волгоградской области, получила от главврача детской больницы очередную  часть взятки за попустительство по службе в размере 50 тысяч  рублей. После чего сообщников сразу задержали оперативники.  

Светлану Колесникову также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.  Но она и ее защитник просили отменить приговор и прекратить уголовное дело. Свое несогласие с приговором выразил также государственный обвинитель. В апелляционном представлении он просил усилить назначенное Колесниковой наказание. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашёл оснований для изменения или отмены приговора.  

Напомним, сообщник Светланы Колесниковой, бывший главный врач детской больницы Волжского Евгений Дергачев уже осужден за то, что он устраивал у себя на работе «мертвых душ», одной из которых и была его подельница из облкомздрава. Ущерб от действий детского доктора составил около 4 миллионов рублей. Он был приговорен в мае этого года к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
19.08.2022 16:22
Борьба с коррупцией 19.08.2022 16:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2022 12:26
Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2022 12:03
Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.08.2022 15:50
Борьба с коррупцией 17.08.2022 15:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2022 08:27
Борьба с коррупцией 16.08.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.08.2022 13:07
Борьба с коррупцией 12.08.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.08.2022 15:58
Борьба с коррупцией 10.08.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.08.2022 15:54
Борьба с коррупцией 09.08.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.08.2022 13:15
Борьба с коррупцией 08.08.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2022 18:09
Борьба с коррупцией 05.08.2022 18:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2022 11:51
Борьба с коррупцией 05.08.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.08.2022 17:59
Борьба с коррупцией 04.08.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.08.2022 16:59
Борьба с коррупцией 04.08.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.08.2022 17:46
Борьба с коррупцией 03.08.2022 17:46
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.08.2022 15:46
Борьба с коррупцией 03.08.2022 15:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:49
Нанес свастику и сбросил цветы: осквернившему памятник волгоградцу суд дал 6 лет колонииСмотреть фотографии
18:21
В правительстве решили, как будут отдыхать россияне в 2023 годуСмотреть фотографии
18:01
Молодой мужчина умер после падения со второго этажа в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом нервный мужчина сломал чужой байк из-за громкого звукаСмотреть фотографии
17:17
«Просила дело прекратить»: экс-чиновницу облздрава отправили в колонию на 7 лет за взяткуСмотреть фотографии
16:54
Ни хлеба, ни башмаков: в Волгограде не спешат открывать магазин ширпотреба на Центральном рынкеСмотреть фотографии
16:12
Волгоградец ночью проник в детскую больницу и перепугал пациентовСмотреть фотографии
15:32
Главу волгоградской фирмы оштрафовали за срыв благоустройства улицы ДзержинскогоСмотреть фотографии
15:22
«Чиж & Co» заменит группу «Сплин» на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:57
Сгоревший рынок «Людмила» принадлежал одной из богатейших женщин Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
После пожара на рынке «Людмила» житель Волжского стал жертвой аферистовСмотреть фотографии
13:33
Ордена Мужества передали в Волгограде семьям двух погибших в СВО десантниковСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области двое детей ошпарились кипяткомСмотреть фотографии
12:30
Нерадивые волгоградцы за неделю выплатили 18 миллионов рублей алиментовСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителейСмотреть фотографии
12:16
Водитель KIA в Волгограде выбрал свою дорогу и устроил на ровном месте ДТП: видео аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Волгоградцы обнаружили труп соседа на лестничной клеткеСмотреть фотографии
11:45
Тариф на вывоз мусора для волгоградцев могут снизить в 2023 годуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде на самокатчика завели дело из-за смертельного наезда на пенсионераСмотреть фотографии
10:43
Свадьбы, пир и змеи в воздухе: выбираем, как отметить в Волгограде День города 10 сентябряСмотреть фотографии
10:38
Ударную стройку новой трассы напротив Волгограда показали с высоты: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:08
В Волгограде с 1 сентября изменится схема движения двух троллейбусных маршрутовСмотреть фотографии
08:41
Под Волгоградом 30 августа похоронят погибшего в степном пожаре чиновникаСмотреть фотографии
08:18
Волгоградстат изучит отношение населения к алкоголюСмотреть фотографии
08:02
Позовите профессора: язвенная болезнь у детей. Почему болят животики?Смотреть фотографии
21:32
В Иловлинском районе приостанавливают работы в полях из-за пожаровСмотреть фотографии
20:49
Долгожданное похолодание придет в Волгоградскую область после 1 сентябряСмотреть фотографии
20:00
В фонде капремонта Волгоградской области объявился новый гендиректор из ПермиСмотреть фотографии
19:35
В Михайловке от огня отбили один хутор и борются за второйСмотреть фотографии
18:54
Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентябряСмотреть фотографии
 