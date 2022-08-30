«Просила дело прекратить»: экс-чиновницу облздрава отправили в колонию на 7 лет за взятку

Светлане Колесниковой, бывшей сотруднице комитета здравоохранения Волгоградской области, не удалось оспорить приговор, вынесенный ей ранее Ворошиловским судом за получение взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, ей придется провести в колонии общего режима семь лет.

Светлана Колесникова, являясь сотрудницей комитета здравоохранения Волгоградской области, была ответственной за контроль технического состояния государственных медицинских учреждений. По службе она познакомилась с Евгением Дергачевым, бывшим главным врачом детской больницы в Волжском, после чего у парочки возник хитроумный план, как можно разбогатеть на бюджетных деньгах.

Дергачев фиктивно трудоустроил чиновницу в детскую городскую больницу (сначала на должность экономиста, а затем – уборщика) и ежемесячно начислял ей зарплату. После этого он передавал деньги своей подельнице в качестве взятки. Чиновница, в свою очередь, гарантировала отсутствие каких-либо проблем при проведении проверок медучреждения.

Общая сумма денежных средств, необоснованно выплаченных Колесниковой в качестве заработной платы в период с 01.06.2015 по 01.12.2020 годы, составила 743 175 руб. Кроме того, в феврале 2021 года Колесникова, находясь в здании комитета здравоохранения Волгоградской области, получила от главврача детской больницы очередную часть взятки за попустительство по службе в размере 50 тысяч рублей. После чего сообщников сразу задержали оперативники.

Светлану Колесникову также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Но она и ее защитник просили отменить приговор и прекратить уголовное дело. Свое несогласие с приговором выразил также государственный обвинитель. В апелляционном представлении он просил усилить назначенное Колесниковой наказание. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашёл оснований для изменения или отмены приговора.

Напомним, сообщник Светланы Колесниковой, бывший главный врач детской больницы Волжского Евгений Дергачев уже осужден за то, что он устраивал у себя на работе «мертвых душ», одной из которых и была его подельница из облкомздрава. Ущерб от действий детского доктора составил около 4 миллионов рублей. Он был приговорен в мае этого года к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»