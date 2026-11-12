



Волгоградская область получила новый транш льготного инфраструктурного кредита из федерального бюджета. Порядка 260 млн рублей пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры в Советском, Кировском и Красноармейском районах.

Ранее в 2025 году на реконструкцию сетей ЖКХ Волгоград уже получил без малого 1 млрд рублей льготных займов. Всего же до конца 2030 года власти рассчитывают привлечь из федерального бюджета финансирование в размере 5,12 млрд рублей. Эти средства пойдут в том числе и на возведение восьми водопроводов в Краснооктябрьском и Дзержинском районах региональной столицы.

- Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам России с 2025 года, они заменили механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. Льготные заемные средства можно направить на проекты в сфере ЖКХ, обновление общественного транспорта, на развитие транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры и некоторые другие цели, - сообщили в пресс-службе регионального комитета финансов.

Отметим, льготные казначейские кредиты предоставляются регионам по символической процентной ставке в 3% годовых на 15 лет. При этом первые средства субъекты должны погасить лишь на третий год.

Фото из архива ИА «Высота 102»