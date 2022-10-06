Борьба с коррупцией

В Волжском второй раз судят бывшего чиновника. И тоже за детский сад

Борьба с коррупцией 06.10.2022 20:09
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06.10.2022 20:09




Скандальное дело о мошенничестве при строительстве детского сада в поселке Металлург Волжского  дошло до суда. На скамье подсудимых – трое обвиняемых, сообщает ИА «Высота 102». 

Бывшего начальника управления капстроительства администрации Волжского Михаила Шушко обвиняют в организации картельного сговора и в превышении должностных полномочий. Начальника  исправительной колонии №26 Андрея Штангруд – в халатности и ограничении конкуренции. Директор фирмы «Каспий» Марат Гусейнов обвиняется в мошенничестве и в организации картельного сговора.  

В 2020 году власти Волжского объявили аукцион на строительство детского сада за 140 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». Итоги закупки еще не были подведены, а фирма «Каспий» уже приступила к работам. 

При этом чиновники администрации Волжского отказались заключать контракт с победителем аукциона – компанией «Взлет-А»  по надуманным основаниям. Договор же на строительство детского сада в поселке Металлург был заключен без торгов с ФКУ «ИК №26». Но на самом деле строить детский сад, как потом выяснилось, стала та же фирма «Каспий», которую исправительное учреждение привлекло на условиях подряда.

Журналисты ИА «Высота 102» первыми сообщили о странностях этой закупки – когда фирма «Каспий» только начала строить котлован на месте будущего детского сада, хотя результаты аукциона на тот момент не были объявлены. 

Аукционом заинтересовалась прокуратура и УФАС. Подозрения оправдались и было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали трое нынешних подсудимых. 

Антимонопольный орган  выявил картельный сговор при строительстве детсада в поселке Металлург и оштрафовал ИК-26 на сумму более 6 миллионов рублей.

Интересно, что бывший начальник управления капитального строительства администрации Волжского Михаил Шушко в апреле 2022 года уже был осужден за служебный подлог при строительстве другого детского сада, расположенного  на улице Военной флотилии, 74 в Волжском, который также возводился в рамках нацпроекта «Демография». 

Зная, что детсад еще не достроен, он потребовал от подрядчика – ООО «Волгоградгидрострой» – подписания актов выполненных работ. На самом деле на момент приемки в детском саду не были установлены предусмотренные контрактом системы вентиляции и пожарной сигнализации. Общая стоимость выполненных лишь на бумаге работ составила более 2,3 миллиона рублей. 

Волжский городской суд вынес Михаилу Шушко не слишком суровый приговор, назначив ему два года условно. 

И вот теперь бывший чиновник снова оказался на скамье подсудимых. Теперь уже – не один. 

Подсудимые не признают свою вину. Судебный процесс продолжается, а ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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