Двое бывших сотрудников райадминистрации Волгограда идут под суд за мошенничество









Перед судом в Волгограде предстанут бывший заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда Антон Будник и бывший заместитель начальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС Артем Майхрук.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.

- Вину в совершении мошенничества фигуранты уголовного дела полностью признали, вину в мелком взяточничестве бывший чиновник отрицает, - сообщила Черединина.

Экс-сотрудников районной администрации, как ранее сообщало ИА «Высота 102», задержали в июне текущего года.

По материалам дела, в начале марта к начальнику районного отдела ЖКХ и работы с ТОС обратился местный предприниматель, чтобы решить вопрос с отключением коммунальных ресурсов в здании автосервиса. Отключение энергоресурсов планировалось в рамках исполнительного производства в отношении коммерсанта о демонтаже части здания.

Чиновник сообщил о поступившей от коммерсанта просьбе заместителю главы администрации Краснооктябрьского района, хотя данный вопрос не входил в непосредственную компетенцию чиновников.

Достоверно зная, что в период праздничных дней отключение производиться не будет, сотрудники администрации предложили за 500 тысяч рублей решить проблему коммерсанта. Он согласился. По версии следствия, начальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС передал 400 тысяч рублей заместителю главы администрации, а 100 тысяч оставил себе. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда.

В рамках расследования был установлен еще один эпизод противоправной деятельности. Так, в период времени с 29 октября 2021 года по 4 ноября 2021-го бывший заместитель начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района получил от представителя местного предпринимателя взятку в сумме 3 тысяч рублей за законные действия в виде оказания содействия в решении вопроса о согласовании места размещения контейнерной площадки для мусора.

Уголовное преследование в отношении индивидуального предпринимателя прекращено в связи с добровольным сообщением о факте передачи денежных средств чиновникам и активным способствованием расследованию преступления.



