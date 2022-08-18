Борьба с коррупцией

Быстро и точка: в суде Волгограда за полчаса решили судьбу вице-мэра Сидоренко

Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:26
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18.08.2022 12:26


Центральный суд Волгограда прекратил уголовное преследование в отношении заместителя главы города Владимира Сидоренко. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», присутствовавший на заседании, с соответствующим ходатайством выступил адвокат подсудимого. 

Так, защитник Расстрыгин обосновал свое ходатайство тем, что Владимир Сидоренко обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести. Срок давности по этому делу истек, так как преступление было совершено в марте 2020 года – то есть прошло больше двух лет. С соответствующим заявлением выступил и сам подсудимый.

Судья Виктория Федоренко, вернувшись в зал из совещательной комнаты, удовлетворила данное ходатайство и заявление и прекратила уголовное дело в отношении Владимира Сидоренко. При этом она подчеркнула, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

На все понадобилось не более получаса. 

Напомним, Владимир Сидоренко обвинялся в превышении должностных полномочий. Он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального центра в Волгограде, хотя он не был построен.

Фото ИА "Высота 102"

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